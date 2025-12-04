Policie odložila trestní oznámení na údajné tunelování SPD

Redakce iDNES.cz v minulosti upozornila, že na hnutí SPD podal bývalý člen Robert Janda trestní oznámení. Vedení v čele s Tomiem Okamurou vinil z toho, že prostřednictvím společnosti Praha na vlastní oči, která zajišťovala marketingové kampaně a jarmarky, dlouhodobě vyvádělo peníze.
Jednatel společnosti i špičky hnuté to dlouhodobě odmítali. V říjnu pak záležitost začala prověřovat policie.
„Pokud na nás někdo podal trestní oznámení kvůli vyvádění peněz, podáme na něj trestní oznámení pro křivé obvinění. Pana Jandu blíže neznáme, ale podle našich informací se jedná o zhrzeného a neúspěšného bývalého člena SPD, který nezískal podporu v místní organizaci a nyní se snaží pouze mstít,“ řekla dříve portálu iDNES.cz mluvčí SPD Lenka Čejková.
Hnutí SPD šetří policie, bývalý člen viní vedení z tunelování strany
Jako první na trestní oznámení ohledně možného tunelování hnutí upozornil web Neovlivní.cz.
Bývalý místopředseda jihočeské krajské organizace SPD Robert Janda podle svých slov podal trestní oznámení kvůli nejasnostem ve financování krajské kampaně v jižních Čechách v roce 2024. Tvrdil, že peníze se netransparentně přelévaly přes firmu Praha na vlastní oči.
„Vzhledem k personálním vazbám existuje podezření na střet zájmů a na to, že část finančních prostředků je nelegitimně vracena do okruhu vedení SPD,“ stálo mimo jiné v oznámení.
Jednatel společnosti Vítězslav Novák, který je zároveň členem SPD, se proti obvinění ostře vymezil. Mluvčí SPD Čejková už v minulosti uvedla, že firma Praha na vlastní oči pro hnutí zajišťuje běžné marketingové a komunikační služby. Zdůraznila také, že společnost není výhradním dodavatelem kampaní a například na pořádání jarmarků SPD se přímo nepodílí.