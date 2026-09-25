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Podezření na korupci ve VZP. Policie zadržela tři lidi, nikoho neobvinila

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  12:24

Policisté zasahují v budově VZP v Praze. (3. října 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Policie v souvislosti se zásahem ve Všeobecné zdravotní pojišťovně (VZP) a farmaceutických firmách zadržela tři osoby, nikoho zatím neobvinila, uvedal náměstkyně ústecké krajské státní zástupkyně Kateřina Doušová. Kriminalisté zahájili domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor.

Mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej uvedl, že zadržené osoby byly propuštěny na svobodu. Případ se podle něj týká podezření z korupčního jednání spojeného s neoprávněným nakládáním se zdravotnickými daty z pojišťovny.

Policie zasahovala ve čtvrtek v budově VZP a ve zhruba deseti farmaceutických společnostech, informoval večer Zdravotnický deník. Zásah, který potvrdila mluvčí VZP i zástupce farmaceutického průmyslu, podle serveru souvisí s dohodami uzavřenými v minulosti mezi firmami a pojišťovnou.

„Mohu pouze potvrdit, že včera (ve čtvrtek) byly provedeny v budově VZP úkony orgánů činných v trestním řízení. Vedení úřadu i všichni jeho zaměstnanci poskytli vyšetřovatelům plnou a maximální možnou součinnost,“ sdělila dnes mluvčí VZP Viktorie Plívová. Pojišťovna je podle ní vázána mlčenlivostí, blíže se proto k věci nyní vyjádřit nemůže.

Policie zasahovala v Praze ve VZP a desítce farmaceutických firem

S ohledem na pokračování zásahu nebude ani krajské státní zastupitelství, které je místně a věcně k případu příslušné, sdělovat žádné další podrobnosti, uvedla Doušová. Ibehej uvedl, že policisté z NCOZ ve čtvrtek zadrželi tři lidi a zároveň provedli několik domovních prohlídek. „Po dokončení úkonů trestního řízení byly všechny osoby propuštěny ze zadržení, kdy nedošlo k zahájení trestního stíhání,“ doplnil mluvčí NCOZ.

Server Odkryto.cz ve čtvrtek uvedl, že policie zadržela někdejšího náměstka ředitele VZP a bývalého šéfa její ústecké regionální pobočky Petra Hoňka, který je nyní šéfem představenstva příbramské nemocnice.

Mluvčí oblastní nemocnice Martin Janota dnes zopakoval, že Honěk od čtvrtka čerpá dlouhodobě plánovanou dovolenou. Zda se situací bude zabývat představenstvo nemocnice, nevěděl. „Nemohu se k tomu vyjádřit, protože nemám žádné oficiální informace,“ řekl Janota ČTK. Honěk v příbramské nemocnici nedávno nahradil Stanislava Holobradu, kterého valná hromada krajské nemocnice počátkem května odvolala z představenstva kvůli obvinění v kauze údajné manipulace veřejných zakázek.

Policie zasahovala ve VZP kvůli veřejným zakázkám, zadržela devatenáct lidí

Server Odkryto.cz ve čtvrtek uvedl, že se případ týká podezření na krádež citlivých dat VZP. NCOZ v centrále VZP zasahovala také loni počátkem listopadu. Týkalo se to veřejných zakázek, zadržela 19 lidí. Následně obvinila 13 z nich ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, krácení daní, praní špinavých peněz, podplácení, přijetí úplatku a porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže. Největší zdravotní pojišťovna v ČR vystupuje v kauze jako poškozená, uvedla tehdy její mluvčí.

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