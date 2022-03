Policie odložila případ možného neposkytnutí pomoci prezidentovi Zemanovi

„K Vaší žádosti sděluji, že v předmětné věci bylo policejním orgánem dne 23. 2. 2022 rozhodnuto o odložení věci, kdy policejním orgán dospěl k závěru, že nejde o podezření z trestného činu a nebylo na místě věc vyřídit jinak,“ uvedl pro ČT státní zástupce Lukáš Hossinger z Okresního státního zastupitelství v Rakovníku.

Policie se případem zabývala na základě hned několika trestních oznámení. Možné podezření z neposkytnutí pomoci spadalo do doby před hospitalizací Zemana, kdy byl prezident v Lánech. Proto případ dozorovali žalobci z Rakovníka.

Prezident Zeman byl v Ústřední vojenské nemocnici hospitalizovaný od 10. října. Ambulance ho do nemocnice odvezla z lánského zámku krátce po odjezdu premiéra Andreje Babiše, který se předtím s hlavou státu sešel na necelou hodinu jednání. Podle Hradu byl prezident v posledních dvou týdnech před tím nemocen.

Na záběrech pořízených před nemocnicí byl v bezvládném stavu. Spekulovalo se o tom, že mu jeho blízcí spolupracovníci - tedy Mynář, mluvčí Jiří Ovčáček či poradce Martin Nejedlý - předtím nezajistili dostatečnou pomoc. Mynář to kategoricky odmítl s tím, že všichni z prezidentova okolí i jeho ošetřující lékař Miroslav Zavoral Zemana pravidelně přesvědčovali, aby souhlasil s hospitalizací.

„Vždycky byl nutný souhlas pana prezidenta jako osoby svéprávné a svébytné. Bohužel podařilo se to až na tu neděli po volbách. Do té doby jsme dělali všichni všechno pro to, aby se to podařilo,“ zdůraznil Mynář v listopadu, kdy podával vysvětlení na policii. Trestní oznámení, která v této souvislosti obdržela policie, označil za politickou záležitost.

V pondělí 18. října zveřejnil předseda Senátu Miloš Vystrčil zprávu ÚVN. Uváděla, že Zeman není ze zdravotních důvodů schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti.

Zároveň z ní vyplynulo, že o tomto stanovisku nemocnice věděl od 13. října i kancléř Mynář. Přesto 14. října dovolil návštěvu končícího předsedy Sněmovny Radka Vondráčka, při níž prezident podepsal rozhodnutí, kterým svolal Sněmovnu. Pravost tohoto podpisu pak byla zpochybňována. Kancléř se ohradil proti tomu, že by podpis falšoval a na briefingu 21. října ukázal videozáznam z podpisu dokumentu.

Policie podpis dokumentu prošetřovala pro podezření ze spáchání přečinů padělání a pozměnění veřejné listiny či přisvojení pravomoci úřadu. Česká televize nicméně v minulém týdnu informovala, že i tento případ policie odložila. Podle vyšetřovatelů prezident listinu podepsal sám, dobrovolně a při vědomí.

Důvod Zemanova pobytu v nemocnici Hrad nezveřejnil. Lékaři nutnost péče zdůvodnili komplikacemi spojenými s chronickým onemocněním prezidenta, přesnou diagnózu neuvedli s ohledem na přání pacienta. Zeman později opakovaně mluvil o tom, že trpěl nechutenstvím.

Minulý týden Zeman v rozhovoru pro Mladou frontu DNES uvedl, že se domnívá, že okolnosti jeho podzimní hospitalizace byly „jistým pokusem o puč“. Nevyloučil přitom, že si tato věc vyžádá právní řešení. Podrobnosti neřekl, konkrétně v této souvislosti zmínil počínání předsedy Senátu Vystrčila a nezávislého senátora Pavla Fischera.