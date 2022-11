Policista si zákrok nevymýšlí, Vondrášek se zachoval jako chlap, míní šéf odborů

Policejní prezident Vondrášek se omluvil za to, že v srpnu odsoudil policejní zákrok na mítinku Andreje Babiše. Jak jeho prohlášení vnímáte?

Jsem stoprocentně přesvědčený, že to není jenom gesto, ale skutečně upřímné prohlášení. Chce, aby policejní sbor fungoval, jak nejlépe to jde, stojí za svými lidmi. V té době se vyjádřil na základě informace v určitou chvíli. S postupem času pak byl schopen to vyhodnotit i vnitřně, když získal další informace.

Jak asi víte, bylo vydáno rozhodnutí o prověření Generální inspekcí bezpečnostních sborů, kde bylo uvedeno, že policisté nepochybili. Reflektovalo to, co jsme říkali od začátku. Je třeba se na každou věc podívat komplexně, zjistit, jaká je událost a co se odehrálo kolem ní. Jeho slova tedy vnímám jako gesto, že si skutečně stojí za svými lidmi.

Když v srpnu v reakci na zákrok policejní prezident řekl, že je jím znechucen, vnímal jste to, jako že za policejním sborem nestojí?

Jeho úkol není stát za policejním sborem, ale stát za tím, že policejní sbor zákonně plní povinnosti, které má. Samozřejmě, že pokud vám novinář zavolá a řekne vám, že policisté zakročili na nějakém mladistvém chlapci, tak v první chvíli může člověk použít silná slova ještě předtím, než se seznámí se situací.

Následně ale udělal všechno pro to, aby se se vším obeznámil a snažil se to vysvětlit. Jak uvnitř v bezpečnostním sboru, tak navenek.

Reagoval tedy Vondrášek na tlak médií, případně politiků?

Nemyslím si. Kdyby vám někdo zavolal, že vaše dítě napadl jiný školák, budete v dané situaci naštvaná a řeknete, že to znamená, že školák, který ho napadl, není hodný. Ale pak třeba zjistíte, že tam došlo k nějaké události, jenže vaše slova už nemůžete vzít zpět.

Pan policejní prezident se zachoval nejen tak, jak by se měl zachovat policejní prezident, ale i chlap. Přiznal vyhodnocení věci, řekl, že stojí za policisty a že jeho předchozí vyjádření bylo unáhlené.

Jak jste na zákrok proti chlapci nahlížel vy?

My jako nezávislé odbory jsme v té době stáli za policisty. A než se k tomu budeme plně vyjadřovat, chtěli jsme se seznámit kompletně s celou věcí.

Předpokládám, že policisté jsou profesionálové, jsou vycvičení. Policista si zákrok nevymýšlí, protože by chtěl někomu ublížit. Je tady od toho, aby chránil společnost a vyřešil danou situaci na místě. A pokud to někdo vnímal jako pochybení, je to jeho názor. K selhání jedince může dojít, ale v té době byl zákrok podle nás správný. Ale čekali jsme, až to vyhodnotí kontrolní orgány.

Jak rezonuje incident ze srpnového mítinku v policejním sboru?

Ve svazu to řešíme. Máme připomínky k některým novinářům, kteří ty tři policisty naháněli. Chodili za nimi domů, natáčeli je. Nemyslím si, že je dobré ukazovat, jací policisté jsou, kde pracují, kde bydlí. Je to nepříjemné, mají rodiny a plní svoje povinnosti. Navíc to může mařit vyšetřování a řešení různých dalších věcí.

Nedokážu si představit, že při jakémkoli zákroku by novináři nabíhali na policisty. Budeme proto za odborový svaz podávat stížnost na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání.

Nemůžou tyto reakce a mediální lynč po zákrocích vést k tomu, že policista poté vzácněji sáhne po donucovacím prostředku i v reálně nebezpečné situaci?

Nemyslím si. Policisté jsou profesionálové a řídí se tím, jak jsou vycvičení. Samozřejmě na každou situaci, která vznikne, ať je to napadení, krádež nebo vražda, se nikdy nepřipravíte stoprocentně.

Máte informace o tom, jak vnímají ti tři policisté tlak, který na ně byl v souvislosti se zákrokem kladen?

Nemluvil jsem s nimi konkrétně, ale naši členové velmi negativně vnímali hon novinářů za senzací, jenom aby něco mohli vydat v médiích.