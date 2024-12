Zastavili jsme další střelce, každý měsíc někomu zabavíme zbraň, říká šéf policie

V sobotu to bude rok od tragické střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Jak se tato událost promítla do práce policie? Jak funguje odhalování podezřelých nákupů střeliva, mají policisté dostatečné platy a proč už by nemuseli vyjíždět k mnoha případům, ke kterým je dnes lidé volají? O tom všem mluví v rozhovoru pro MF DNES policejní prezident Martin Vondrášek.