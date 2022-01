PODCAST: Švejdar řídil policii dobře. Reforma čeká jeho nástupce, říká odborář

Po tajemné prosincové schůzce ministra vnitra Víta Rakušana a odcházejícího policejního prezidenta Jana Švejdara se začíná spekulovat, kdo stane v čele policie. Kdo by byl vhodným policejním prezidentem? Co se tváří v tvář nedostatku policistů musí změnit uvnitř bezpečnostních sborů? Jak by situaci mohlo zhoršit povinné očkování? V novém dílu podcastu Kontext odpovídá předseda Nezávislého odborového svazu Policie ČR Tomáš Machovič.