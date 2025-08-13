Z venku vypadá jako jakákoliv jiná bílá dodávka iveco. Její zahrádka ale ukrývá čtyři kamery, které dokážou zabírat prostor 360° kolem vozidla.
Kamery lze je nasměrovat a mají noční přísvit. Uvnitř je dodávka vybavená jako pojízdná kancelář, takže její posádka může přestupky řešit přímo na místě nebo mohou policisté záběry přeposlat jiné hlídce, která pak přestupek vyřídí.
„Tato technika nám otevírá lepší možnost kontrolovat řidiče, kteří dělají během řízení všechny různé aktivity, kromě toho, aby se věnovali provozu,“ vysvětluje ředitel dopravní policie plukovník Michal Hodboď. Policisté také ukázali odstrašující videa nehod řidičů, kteří se nevěnují řízení.
Nepozorných řidičů podle Hodbodě přibývá. Mohou za to zejména nové technologie, především chytré telefony. Nejnebezpečnější je nepozornost na dálnicích a silnicích první třídy. Nepozornost způsobila 17 procent nehod, ale může za téměř 42 procent usmrcených.
V prvních sedmi měsících letošního roku policie vyšetřovala 47 865 dopravních nehod, meziročně zhruba o desetinu méně. Při haváriích zemřelo 217 lidí, o 27 méně než za stejné období loni.
Od začátku roku policie vyšetřuje také 26 nehod, které vznikly při zákroku IZV , údržby silnic, při krátkodobých uzavírkách. řidič se nevěnoval řízení a naboural do nečekané překážky. „Jde o nepozornost nejen řidičů osobních aut, ale zejména nákladních aut, kde jsou ty následky nehody mnohem větší,“ dodal Hodboď.
První testy: 42 přestupků za 30 hodin provozu
Posádka nové dodávky se bude zaměřovat nejen na nepozornost motoristů. Bude také kontrolovat, zda dodržují bezpečnou vzdálenost nebo jestli se kamiony na dálnici nepředjíždějí. Dokáže rovněž zkontrolovat i propustnost folie na oknech a do budoucna bude mít i váhu, na kontrolu přetížených vozidel.
První ze dvou dodávek už policie otestovala. Za třicet hodin provozu zjistila 42 přestupků, 40 vyřídila policie na místě pokutou, dva byly předány k vyřízení. „Vozy vyjíždí do ostrého provozu už dnes, ale pořád se s technikou sžíváme,“ dodává Hodboď. Dopravní policie počítá, že je nasadí zejména na konci prázdnin, v době zvýšeného provozu na dálnicích.
Nevěnování se řízení je podle policejních statistik hlavní příčinou téměř 20 procent dopravních nehod. „Na dálnicích, v místech, kde bývá hustý provoz a vysoká rychlost, může jediná vteřina nepozornosti nebo několik metrů chybějícího odstupu vést k nehodě,“ potvrzuje ředitel dopravní policie.