Pražský hrad se od úterní třetí hodiny odpoledne uzavře pro veřejnost. Policie a další složky integrovaného záchranného systému tu budou nacvičovat zásah proti násilnému útoku. Zapojí se do něj až...

Městský soud v Praze uznal vinnými zubařku a seniorku, které čelily obžalobě z vraždy vůdce kutnohorské sekty. Čtyřiatřicetiletou zubařku poslal soud na 12 let do vězení, seniorku pak odsoudil ke 13...

Firmy plánují ve třetím čtvrtletí letošního roku zaměstnance více propouštět než přijímat. Vyplývá to z průzkumu společnosti ManpowerGroup, který se na toto téma tázal 520 zaměstnavatelů v soukromém...

Funkový klasik. Ve věku 82 let zemřel americký zpěvák a hudebník Sly Stone

V pondělí 9. června zemřel ve věku 82 let americký zpěvák, skladatel a producent Sly Stone. Jeho tvorba měla zásadní vliv na funkovou hudbu 60. a 70. let. Podle sdělení kapely Sly & The Family Stone...