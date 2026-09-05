Předloha vychází podle předkladatelů ze zásady, že úřady mají nejprve zasáhnout proti samotnému nebezpečnému výrobku. Uzavření celé provozovny by se podle nich využilo při důvodném předpokladu, že by provozovatel mohl takový výrobek nabízet dál.
|
Automat s konopnými produkty stojí u školy. Věk zákazníků prodejce nekontroluje
„Cílem návrhu je posílit schopnost státu bezprostředně reagovat na případy, kdy je prostřednictvím konkrétní provozovny pokračováno v distribuci výrobků představujících vážné riziko pro život nebo zdraví osob,“ stojí v důvodové zprávě. Policie by mohla uzavřít provozovnu, tedy například obchod a automat, nejvýše na dva týdny.
Policie by mohla podle novely provozovnu při naplnění zákonných podmínek uzavřít, pokud už předtím Česká obchodní inspekce nebo jiný dozorový úřad zjistily, že nabízený výrobek představuje vážné riziko. V bezodkladných situacích by bylo uzavření možné při důvodném podezření na vážné nebezpečí i před odborným posouzením.
Dozorový úřad by podle novely musel do 48 hodin existenci ohrožení potvrdit. „Zvláštní význam má možnost rychlého zásahu v situaci, kdy provozovatel přes upozornění nebo uložené opatření pokračuje v prodeji, případně kdy rozsah zjištěného rizika vyžaduje okamžité zabránění přístupu veřejnosti do provozovny,“ napsali předkladatelé.
|
Nejsem Karel IV., jinak už by byly zavřené, řekl Babiš k prodejnám s kratomem
Námitku vůči postupu policie by mohl provozovatel podat do tří dnů. Krajské policejní ředitelství by o ní muselo rozhodnout do tří pracovních dnů.
Uzavření provozovny podle autorů předlohy zasahuje do práva na podnikání a na hospodářskou činnost a může se dotýkat i vlastnického práva. Navrhovanou pravomoc policie ale pokládají i s ohledem na pojistky za přiměřený prostředek ochrany života a zdraví, je podle nich v souladu s ústavou.