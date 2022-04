Muž s bagrem či tělo nalezené bez hlavy. Policie zveřejnila další „pomníčky“

Policie se rozhodla v letošním roce každý nový měsíc zveřejnit případy, které se jí nepodařilo ani v průběhu několika let vyřešit. V dubnu došlo na případ seniora Jiřího Poce. Ten zmizel 7. dubna 2013 v Chomutově, kdy mu bylo dvaasedmdesát let. „Spolu s ním zmizelo jeho motorové vozidlo Opel Astra Caravan, rok výroby 1997, registrační značky 3U0 2615, zelené barvy,“ informovala policie.

Pohřešovaný byl podle ni naposledy viděn se svým vozidlem 2. dubna 2013 v okrese Litoměřice. „Od uvedené doby se pohřešovaný do místa bydliště nevrátil, příbuzným se neozval a jeho mobilní telefon je nedostupný,“ doplnili kriminalisté.

Případ seniora, který v dubnu roku 2013 odjel na schůzku se známým, s nímž se měl radit o nákupu malého bagru. | foto: Policie ČR

Redakce iDNES.cz již před pěti lety popsala detaily zmizení. Senior jel v dubnu roku 2013 autem do Radovesic na Litoměřicku na schůzku se známým, s nímž se měl radit o nákupu malého bagru.

V bydlišti tehdy nasedl do zeleného opelu a vyrazil do 60 kilometrů vzdálených Radovesic. „Jsme přesvědčeni, že se stal obětí zločinu,“ řekl před lety severočeský kriminalista Daniel Khun, který na případu v dané době pracoval.

Byl tím posledním, kdo seniora viděl

Jestli si však vezl na schůzku do Radovesic i peníze, není dosud jasné. Ani to, zda si nakladač rovnou koupil. Muž, s nímž se měl radit, později policii řekl, že pouze jednali o prodeji a domlouvali detaily, ale že k převzetí stroje v ten den ještě nedošlo.

„Ten muž byl posledním, kdo seniora viděl,“ podotkl Khun. Policisté ho důkladně vyslechli, ale muž trval na tom, že když od něj Jiří Poc odjížděl, byl ještě v pořádku. Domů však už nedojel. Když ho o pár dní později šla navštívit dcera, hledala ho marně, a tak se obrátila na policii. Ta rozjela rozsáhlé vyšetřování.

Pohřešovaný muž netrpěl žádnou vážnou nemocí, podle vyšetřovatelů s nikým neměl žádný větší konflikt, kvůli němuž by se mu někdo mohl chtít mstít. Příbuzní a známí ho policistům popsali jako veselého, dobrosrdečného muže.

Policisté záhy opustili verzi, že by se muž stal náhodnou obětí autonehody. Zvlášť když se ukázalo, že v době, kdy zmizel, někdo vnikl do jeho domu.

„Pachatel nepoškodil zámek, odemkl si klíčem. Jsme přesvědčeni, že použil klíč, který předtím seniorovi ukradl. Domníváme se, že vloupání s největší pravděpodobností souvisí se zmizením muže,“ poznamenal tehdy kriminalista Khun.

Jiří Poc dříve pracoval jako stavební inženýr a vědělo se o něm, že je finančně zajištěný. Sám se netajil tím, že má značné úspory. Přesto žil skromně.

Bezhlavé tělo Poláka v řece

Dalším zveřejněným dubnovým pomníčkem je vražda polského občana Marcina Jaroslawa Bala. „Občan Polska pocházel z města Gdaňsk a Českou republiku navštěvoval občasně. Od 18. července 2013 bylo po něm v Polsku vyhlášeno pátrání,“ uvedli kriminalisté.

Vražda polského občana Marcina Jaroslawa Bala. | foto: Policie ČR

Dne 15. dubna 2014 bylo jeho bezhlavé tělo nalezeno v území Dolní Beřkovice v okrese Mělník, v toku řeky Labe.

Policisté před lety zjistili, že se v Polsku se naposledy vyskytoval v červenci roku 2013. Od konce měsíce červenec 2013 pobýval v pronajatém bytě v Praze 10 v Kralické ulici. Zde ho naposledy viděli 20. února 2014 a jeho poslední zaznamenaný výskyt, tedy doba, kdy byl ještě s jistotou naživu.

Muž měl podle dosavadních informací vztah k Česku, a především k okresu Mělník. Jeho otec zde na konci osmdesátých let pracoval a on jej navštěvoval. Od počátku 90. let také nepravidelně pobýval na území Česka, zejména v Praze, kde navštěvoval herny. Policie očekávala, že v tomto prostředí by jeho pohyb mohl někdo zaznamenat.

Když se Polák pohyboval v hlavním městě a jeho okolí, používal jízdní kolo. Na něm jezdil v černém sportovním oblečení. V něm byl také nalezen mrtvý, jízdní kolo u jeho těla však policisté nenašli.