Víkend přinesl dvojnásobné porušování předpisů. U karantény i provozoven

Podle Ondřeje Moravčíka z odboru komunikace a vnějších vztahů policejního prezidia průměrně denně policisté vykonají až 15 tisíc kontrol.

„V neděli to bylo přibližně 13 tisíc kontrol a 100 porušení. Den předtím (v sobotu) to bylo 15 tisíc kontrol, 150 případů jsme z toho oznámili,“ popsal Moravčík s tím, že obvykle je denně 70 až 90 porušení předpisů.

„V minulém týdnu to bylo přibližně 80 případů denně. V sobotu jsme však zaznamenali nárůst. To bylo dáno zejména hezkým počasím,“ podotkl Moravčík.

V sobotu teploty na některých místech Česka až 17 stupňů Celsia. Lidé toho využili, vyrazili na procházky, do parků či na projížďku na kole. Na hezké počasí reagovali právě i policisté.

„Naše činnost v sobotu byla zvýšená, reagovali jsme na podněty, které jsme se dozvěděli ze sociálních sítích. Provedli jsme kontroly, lidi informovali, ale zároveň už to nebylo čistě preventivní,“ dodal Moravčík.

Do porušení spadá podle policistů nejen porušení nařízené karantény, ale také například otevření například hospody či nočního klubu. „Tato porušení jsou přímo oznámeny správnímu orgánu, takže už nejde o žádné varování, lidem za ně hrozí pokuta. Jsou to vyloženě přestupky,“ dodal mluvčí.

Výše pokuty se stanovuje dle patřičné legislativy. V případě porušení krizového zákona mohou podle Moravčíka dostat pokutu až 20 tisíc korun. Pokud se jedná o porušení mimořádného nařízení ministerstva zdravotnictví, tam se pokuta pohybuje až do výši tří milionů.

„V pátek jsme informovali o tom, jakým způsobem by se lidé měli pohybovat venku. Pokud někam jeden cyklista, tak to pro nás není primárně objekt kontroly. V zásadě to splňuje to podmínku, že jde do přírody, takže proč ne. Tam, kde se lidé ovšem střetávají různě v parcích ve městech a sedí tam u toho, tak tam ta podmínka není splněna. Lidem jsme to vysvětlovali, někteří případy jsme i oznámili,“ dodal mluvčí policejního prezidia.

Počet nakažených koronavirem v Česku se v pondělí blížil ke třem tisícům. Dosud zemřelo 17 lidí nakažených COVID-19.

Kvůli nemoci vláda a krizový štáb přijal řadu opatření. Lidé by se většinou měli zdržovat v okolí svého bydliště, ven vycházet v nejnutnějších případech. Dle nařízení by měli mít vždy během pobytu venku na obličeji nasazenou roušku či respirátor.