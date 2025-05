Podvod s falešným hlasováním se šíří Českem, lidé přicházejí o statisíce

Nejdříve se policii hlásili podvedení lidé v Ústeckém kraji, dnes policisté zaznamenali řadu případů v Praze i dalších regionech. „Poškozených bude zřejmě přibývat, někteří přišli i o statisíce. Na podezřelé zprávy nereagujte, smažte je a varujte své známé,“ zdůraznili policisté.

Na Chomutovsku několik takových případů policisté řeší od středy. Všem kontaktům z napadeného účtu podvodníci rozešlou žádost o půjčení peněz s tím, že je brzy vrátí. Lidé poslali desítky tisíc korun v domnění, že půjčují peníze svému známému. Další přišli ještě o řádově vyšší částku peněz.

Policie lidem doporučuje, aby při požadavku na půjčení peněz přes aplikaci či sociální síť nikomu nic neposílali. Nejprve by si měli u žadatele ověřit, zda je to skutečně on, kdo o půjčku žádá.

Policie před podvody ve virtuálním světě varuje opakovaně, stále ale řeší další případy podvedených.