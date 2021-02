Botička na boby či dětská policie. Internet se baví zásahem na Petříně

K nejvýraznějším kolážím patřily ty od grafika Tomáše Břínka alias TMBK, který na sítích sdílel třeba vůz zasahující „dětské policie“.

Vyobrazil také tradiční dílo malíře Josefa Lady se zimní tematikou, kde ovšem proti dětským hrátkám rovněž zakročili policisté.



Už v předchozích dnech, kdy Prahu zasáhla sněhová kalamita, vyrobil Břínek třeba plán centra města se sjezdovkami a lyžařskými trasami.

Úterní sáňkování na Petříně a akce policie, které pak vyvolaly největší rozruch, zpracoval i ilustrátor Lukáš Fibrich.



Důvodem policejní aktivity byl fakt, že na řadě míst na Petříně je sáňkování či lyžování zakázáno vyhláškou.

„Ukázalo se, že existuje jakási 20 let stará městská vyhláška, která zakazuje lyžování nebo sáňkování na určitých místech našeho města, a to například v některých částech Petřína. Ale vůbec nechápu, jak to tenkrát mohl v této podobě někdo schválit. Musíme se na to podívat,“ reagoval primátor Zdeněk Hřib.



Hlídky v posledních dnech upozorňují rodiče dětí či běžkaře, aby na určitých místech nejezdili. Stejné výstrahy se dostalo i zástupcům školky, jejíž děti sáňkovaly v blízkosti sochy Jana Nerudy v Petřínských sadech.



Hlídky na porušování vyhlášky pouze upozorňovaly, mimo jiné i přítomné lyžaře a snowboardisty. Pokutu nikdo nedostal.

Kreativitu při tvorbě satiry prokázal autor koláže, v níž odkazuje na nedávný incident v Poslanecké sněmovně.

Policista na obrázku kárá sáňkaře výrokem poslance Lubomíra Volného, který neměl roušku a následně napadl předsedajícího.



Příval sněhu z počátku tohoto týdne neobvykle umožnil zimní sporty i v centrech měst. Kromě sáňkařů na kopcích jezdili v Praze třeba běžkaři přímo na Karlově mostě. Pozornost připoutal i sjezdující lyžař v netradičním úboru, a to „boratovských“ plavkách.



Muž se dostal dokonce i na pozvánku na fiktivní lyžařské závody po bok Ester Ledecké. K návratu na petřínský svah pak ve středu vyzývala facebooková událost „Sáňkování na Petříně pod ochranou dětské policie.“

Fanoušci zimních sportů mohou být momentálně spokojeni, chladné počasí Česko zatím neopustí.

Silné mrazy jsou předpovídány zejména na severozápadě a západě Čech. Na jihovýchodě napadne od středy do čtvrtka dalších pět až deset centimetrů sněhu.