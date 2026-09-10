Policie rozšířila pátrání po matce dvou dětí po celé republice. Hledá se už osmý den

Policie prověřuje poznatky, které získala od veřejnosti po středečním zveřejnění výzvy, a to napříč Českou republikou. Nadále prověřuje také všechny dostupné informace z vlastní činnosti, které by mohly vést k nalezení pohřešované ženy. Ve čtvrtek to řekla mluvčí policie Petra Hrubá.
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Nenatočili jste ji? Policie kvůli zmizelé matce dvou dětí poptává kamerové záznamy
Ve středu policisté požádali veřejnost o záznamy z palubních kamer automobilů zaparkovaných či projíždějících ulicemi v okolí místa bydliště pohřešované ženy. Svědků se na policisty obrátilo několik.
„Děkujeme veřejnosti za poskytnuté poznatky, které policie obdržela po výzvě o pomoc. Policisté tyto informace prověřují už i za hranicemi Moravskoslezského kraje, napříč Českou republikou. Stále se také zabývají všemi dostupnými poznatky z vlastní činnosti, které by mohly vést k informacím o pohřešované ženě,“ uvedla Hrubá.
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Matka dvou dětí v ohrožení. Odešla z domova a zmizela, hledá ji policie
Šerjeníková odešla z bydliště ve Frýdku-Místku ve čtvrtek 3. září ráno. Do práce v Ostravě nedorazila, domů se nevrátila a nekontaktovala ani své blízké. Policie má podezření, že by mohla být v ohrožení života nebo zdraví. Pravděpodobně u sebe nemá mobilní telefon.
Kriminalisté v uplynulých dnech uskutečnili několik pátracích akcí a opakovaně prověřovali místa, kde by se žena mohla zdržovat. Kontrolovali mimo jiné zdravotnická zařízení, nákupní centra a parky.
Pátrání zatím nebylo úspěšné. Zapojili se do něj i frýdecko-místečtí myslivci, kteří žádají veřejnost o kontrolu krmelců a fotopastí.
Policie v úterý vyzvala veřejnost také k poskytnutí kamerových záznamů, které by mohly zachytit pohyb pohřešované. Zajímaly ji především záznamy z palubních kamer vozidel, která byla zaparkovaná nebo projížděla v době od 21:00 ve středu 2. září do 07:00 ve čtvrtek 3. září v okolí ulic Tolstého a Antala Staška ve Frýdku-Místku.
Majitelé vozidel mohou i nadále záznamy předat na služebně 1. oddělení obecné kriminality Územního odboru Frýdek-Místek v ulici Beskydská 2061. Informace lze předat také na telefonu 974 732 329 nebo na bezplatné lince 158.
Žena se podle policie nejčastěji pohybovala ve Frýdku-Místku a Ostravě. Je vysoká přibližně 165 až 175 centimetrů, má rovné hnědé vlasy a zelené oči. Její zdánlivý věk je 38 až 43 let. Není přesně známo, co měla v době odchodu na sobě, nejčastěji nosila sukně.