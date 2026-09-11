Pátrání po matce dvou dětí zatím nepřineslo žádný výsledek. V pátek to řekla policejní mluvčí Petra Hrubá. Po ženě policisté pátrají už devátým dnem a mají podezření, že by mohla být v ohrožení života.
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Matka dvou dětí v ohrožení. Odešla z domova a zmizela, hledá ji policie
„V uplynulých dnech proběhly další pátrací akce, a to za použití policejních dronů letecké služby v oblastech přehrad Olešná a Žermanice. Také byly provedeny prověrky horských chat a chalup v lokalitě Beskyd. Vše dosud s negativním výsledkem,“ uvedla.
Policie ve čtvrtek oznámila, že pátrací akci rozšířila i mimo region. Kriminalisté nyní prověřuje také poznatky od veřejnosti, které získala po středeční výzvě k poskytnutí kamerových záznamů. „Děkujeme veřejnosti za poskytnuté poznatky, které policie obdržela po výzvě o pomoc. Policisté tyto informace prověřují už i za hranicemi Moravskoslezského kraje, napříč Českou republikou,“ řekla Hrubá. Policie podle ní nadále prověřuje také všechny dostupné informace z vlastní činnosti, které by mohly vést k nalezení pohřešované.
Do pátrání se v uplynulých dnech zapojily různé složky a dobrovolníci. Policisté opakovaně kontrolovali místa, kde by se žena mohla zdržovat, včetně zdravotnických zařízení, nákupních center a parků. Pomoc poskytli také frýdecko-místečtí myslivci, kteří veřejnost požádali o kontrolu krmelců a fotopastí.
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Nenatočili jste ji? Policie kvůli zmizelé matce dvou dětí poptává kamerové záznamy
Šerjeníková odešla podle rodiny ze svého bydliště ve Frýdku-Místku ve čtvrtek 3. září ráno. Do zaměstnání v Ostravě nedorazila, domů se nevrátila a nekontaktovala své blízké. Podle policie u sebe pravděpodobně nemá mobilní telefon.
Policie v úterý požádala veřejnost o záznamy z palubních kamer automobilů, které byly zaparkované nebo projížděly v okolí ulic Tolstého a Antala Staška ve Frýdku-Místku. Zajímají ji záznamy z doby od 21:00 ve středu 2. září do 07:00 ve čtvrtek 3. září. Několik svědků se již na policii obrátilo. Záznamy je možné stále předávat na služebně 1. oddělení obecné kriminality Územního odboru Frýdek-Místek v ulici Beskydská 2061. Informace lze poskytnout také na telefonu 974 732 329 nebo na bezplatné lince 158.
Žena se podle policie nejčastěji pohybovala ve Frýdku-Místku a Ostravě. Je vysoká přibližně 165 až 175 centimetrů, má rovné hnědé vlasy a zelené oči. Její zdánlivý věk je 38 až 43 let. Není přesně známo, co měla v době odchodu na sobě, nejčastěji nosila sukně.