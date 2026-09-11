Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Policie rozšířila pátrání po matce dvou dětí, nasadila i drony

Autor: ,
  16:01

Fotogalerie4

ilustrační snímek | foto: Policie ČR

Policisté při pátrání po osmatřicetileté Janě Šerjeníkové z Frýdku-Místku nově nasadili také drony letecké služby. V uplynulých dnech s jejich pomocí prohledávali například okolí dvou přehrad.

Pátrání po matce dvou dětí zatím nepřineslo žádný výsledek. V pátek to řekla policejní mluvčí Petra Hrubá. Po ženě policisté pátrají už devátým dnem a mají podezření, že by mohla být v ohrožení života.

Matka dvou dětí v ohrožení. Odešla z domova a zmizela, hledá ji policie

„V uplynulých dnech proběhly další pátrací akce, a to za použití policejních dronů letecké služby v oblastech přehrad Olešná a Žermanice. Také byly provedeny prověrky horských chat a chalup v lokalitě Beskyd. Vše dosud s negativním výsledkem,“ uvedla.

Policie ve čtvrtek oznámila, že pátrací akci rozšířila i mimo region. Kriminalisté nyní prověřuje také poznatky od veřejnosti, které získala po středeční výzvě k poskytnutí kamerových záznamů. „Děkujeme veřejnosti za poskytnuté poznatky, které policie obdržela po výzvě o pomoc. Policisté tyto informace prověřují už i za hranicemi Moravskoslezského kraje, napříč Českou republikou,“ řekla Hrubá. Policie podle ní nadále prověřuje také všechny dostupné informace z vlastní činnosti, které by mohly vést k nalezení pohřešované.

Do pátrání se v uplynulých dnech zapojily různé složky a dobrovolníci. Policisté opakovaně kontrolovali místa, kde by se žena mohla zdržovat, včetně zdravotnických zařízení, nákupních center a parků. Pomoc poskytli také frýdecko-místečtí myslivci, kteří veřejnost požádali o kontrolu krmelců a fotopastí.

Nenatočili jste ji? Policie kvůli zmizelé matce dvou dětí poptává kamerové záznamy

Šerjeníková odešla podle rodiny ze svého bydliště ve Frýdku-Místku ve čtvrtek 3. září ráno. Do zaměstnání v Ostravě nedorazila, domů se nevrátila a nekontaktovala své blízké. Podle policie u sebe pravděpodobně nemá mobilní telefon.

Policie v úterý požádala veřejnost o záznamy z palubních kamer automobilů, které byly zaparkované nebo projížděly v okolí ulic Tolstého a Antala Staška ve Frýdku-Místku. Zajímají ji záznamy z doby od 21:00 ve středu 2. září do 07:00 ve čtvrtek 3. září. Několik svědků se již na policii obrátilo. Záznamy je možné stále předávat na služebně 1. oddělení obecné kriminality Územního odboru Frýdek-Místek v ulici Beskydská 2061. Informace lze poskytnout také na telefonu 974 732 329 nebo na bezplatné lince 158.

Žena se podle policie nejčastěji pohybovala ve Frýdku-Místku a Ostravě. Je vysoká přibližně 165 až 175 centimetrů, má rovné hnědé vlasy a zelené oči. Její zdánlivý věk je 38 až 43 let. Není přesně známo, co měla v době odchodu na sobě, nejčastěji nosila sukně.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Ustrnulý Bush, zasypaný Manhattan, hasiči hrdinové. Snímky z 11. září stále šokují

Druhá věž dvojčat šla k zemi první, a to minutu před desátou hodinou. O 29...

Od nejhorších teroristických útoků na americkém území uplynulo už pětadvacet let. V úterý 11. září 2001 islamisté nenapadli jen Spojené státy, ale celý západní svět. Protože svým atentátem změnili...

OBRAZEM: Letadlovka Abraham Lincoln při návratu šokovala svým vzhledem

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln kotví v přístavu Laem Chabang v...

Když americká letadlová loď Abraham Lincoln ve středu zakotvila v přístavu jižně od thajského Bangkoku, mnohé lidi šokoval její vzhled. Plavidlo je totiž od přídě až po záď pokryté korozí. Ač je to...

Tisíc a jedna grimasa. Meloniová slaví, její kabinet vládne nejdéle od Mussoliniho

Italská premiérka Giorgia Meloniová (11. června 2026)

Vláda italské premiérky Giorgie Meloniové se stala nejdéle sloužícím kabinetem v historii republikánské Itálie. To znamená od roku 1946. Meloniová je přitom první ženou v čele italského kabinetu. Na...

Prostitutky? Ne, radši pedikúru. Námořníci z letadlovky se vyvalili do ulic Pattaye

Hostesky nabízejí v noční čtvrti v thajské Pattayi slevy pro příslušníky...

Američtí námořníci se po více než devíti měsících na moři ve středu vylodili ve východním Thajsku a mnozí z nich místo barů a erotických podniků zamířili rovnou na nákupy. Utrácejí za dobré jídlo,...

Afrika větší, Rusko menší. OSN schválila překreslení staletí používané mapy světa

Mapa světa, kde poměr velikostí zemí a kontinentů odpovídá skutečnosti více než...

Afrika na většině používaných map vypadá mnohem menší, než ve skutečnosti je. Valné shromáždění OSN proto v pátek jednalo o návrhu Toga, které chce prosadit přesnější mapu světa a postupně opustit...

USA si připomínají 11. září. Dorazili prezidenti, Trump promlouvá u Pentagonu

Přímý přenos
Americký prezident Donald Trump promluvil na pietním ceremoniálu u Pentagonu....

V New Yorku se koná pieta za oběti teroristického útoku na dva mrakodrapy Světového obchodního střediska (WTC), od něhož uplynulo 25 let. Ceremoniálu u památníku takzvaných Dvojčat se účastní...

11. září 2026  9:49,  aktualizováno  16:17

Húsíové ovládli klíčový ostrov Perim v Rudém moři, Trump odmítl pomoci Saúdům

Škody způsobené jedním z dřívějších útoků Húsíů na přístavní město Mokka v...

Jemenští povstalci Húsíové převzali kontrolu nad pobřežním městem Zúbáb a ostrovem Perim, které leží přímo u strategického průlivu Báb al-Mandab v Rudém moři. Jde o klíčové body k získání kontroly...

11. září 2026  11:29,  aktualizováno  16:13

Policie rozšířila pátrání po matce dvou dětí, nasadila i drony

ilustrační snímek

Policisté při pátrání po osmatřicetileté Janě Šerjeníkové z Frýdku-Místku nově nasadili také drony letecké služby. V uplynulých dnech s jejich pomocí prohledávali například okolí dvou přehrad.

11. září 2026  16:01

„Vyhrocená politická atmosféra.“ Klausův institut dostal nejméně darů od založení

Premium
Bývalý prezident Václav Klaus a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).

Institut Václava Klause (IVK), který byl založen před lety po vzoru amerických prezidentských knihoven, v loňském roce získal od sponzorů nejméně peněz od svého vzniku. „Loňský rok byl předvolební, a...

11. září 2026  15:51

Přístřešky migrantů v Ceutě zachvátily plameny. Maroko se obulo do Madridu

V Ceutě hořely přístřešky migrantů z Maroka.

Tábor migrantů ve španělské Ceutě v noci na pátek zachvátil požár, který poškodil 42 přístřešků. Hasiči evakuovali část rodin. Oheň se sice nerozšířil do okolních čtvrtí, ale v pátek ráno ve městě...

11. září 2026  12:19,  aktualizováno  15:44

Kolik Češi utrácejí za zážitkové dárky? Muži sahají do kapsy hlouběji

Komerční sdělení
Na českém trhu funguje přes šedesát zážitkových agentur. Liší se šíří nabídky,...

Co koupit člověku, který už „všechno má“ nebo tvrdí, že nic nechce? Vybrat dárek, který neskončí v zapomnění na dně šuplíku, připomíná občas olympijskou disciplínu. Češi proto často sahají i po...

11. září 2026  15:43

Bylo to mimo logiku? Pražský tunelbus konečně zastaví i u univerzitního areálu

Zastávka autobusu Kuchyňka

Autobusová linka 145 (tzv. tunelbus) bude od úterý 29. září stavět při své cestě také v zastávce Kuchyňka v ulici V Holešovičkách, kde je univerzitní areál. Dosud linka jezdící tunelem Blanka z Čimic...

11. září 2026  15:24

V Česku je přes 7000 kontaminovaných míst, u kterých je nutné provést průzkum

ilustrační snímek

V Česku bylo k 30. červnu evidováno 7071 kontaminovaných míst, u kterých je nutné provést průzkum. Vyplývá to z dat Systému evidence kontaminovaných míst (SEKM), kterou spravuje ministerstvo...

11. září 2026  15:09

Královéhradecký kraj rozšiřuje péči o seniory. Kde vznikají nová lůžka

Ve spolupráci
Nové komunitní bydlení v areálu Domova na Stříbrném vrchu v Rokytnici v...

Královéhradecký kraj v posledních letech investuje stovky milionů korun do rozvoje sociálních služeb. Modernizuje stávající zařízení, rozšiřuje jejich kapacity a podporuje také pomoc, díky níž mohou...

11. září 2026  15:02

Sociální stát jako předmět sporu. Štědré německé dávky živí stíhané zločince

Premium
Generální tajemník vládních křesťanských demokratů (CDU) Carsten Linnemann...

U mnoha Němců začíná převládat pocit, že zneužívání štědrého sociálního systému přesáhlo všechny meze. S tím, jak se růst největší evropské ekonomiky téměř zastavil a kdysi neomezené zdroje se tenčí,...

11. září 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Problém není nový. Na Šumavě kontaminaci zeminy řešili už před šesti lety

Na území národního parku Šumava podle ministra životního prostřední za...

Rozsáhlá sanace bývalého vojenského prostoru Dobrá Voda na Šumavě na území Národního parku Šumava, kterou nyní připravuje ministerstvo životního prostředí, navazuje na průzkumy a dílčí sanační práce...

11. září 2026  14:52

Odhalili jsme pokusy o zneužití AI při vývoji biologických zbraní, tvrdí Anthropic

ilustrační snímek

Americká technologická společnost Anthropic odhalila a zmařila několik pokusů o využití svých modelů umělé inteligence k vývoji biologických zbraní. Uvedla to ve 154stránkové zprávě, v níž...

11. září 2026  14:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet