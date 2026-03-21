Policie požár nadále vyšetřuje spolu s Bezpečnostní informační službou (BIS) a Národní centrálou proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě.
„Za nás lze říci, že kromě kriminalistů z Národní centrálou proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě. Jsou do ohledání zapojeni také kolegové z Kriminalistického ústavu a z řad pardubické policie, která zajišťuje i nezbytné střežení okolí. Samozřejmostí je pokračující spolupráce s hasiči a zpravodajskými službami,“ sdělila v sobotu policie na síti X s tím, že na místě jsou elitní detektivové, kteří případ vyšetřují. Na místě ráno skončila pyrotechnická prohlídka.
U ohledávání shořelé haly jsou přítomní hasiči, kteří si na rozebírání trosek přivezli pásový bagr. „Probíhá vyšetřování. Na místě je ze Záchranného útvaru HZS pásové rypadlo, které rozebírá konstrukci, aby se vyšetřovatelé mohli dostat k možným místům vzniku požáru,“ řekl mluvčí pardubických hasičů Miroslav Polák. Škoda podle něj ještě nebyla stanovena.
Ke žhářskému útoku se v pátek přihlásila skupina s názvem The Earthquake Faction (Frakce Zemětřesení, pozn. red).
Ve svém vyjádření skupina prohlásila, že požár spáchala proto, že zbrojařská společnost LPP Holding spolupracuje s izraelskou firmou Elbit Systems a společně vyvíjí zbraně pro Izrael. Samotné uskupení o sobě mluví jako o formaci, které chce „zničit všechny části impéria zevnitř, a to jakýmikoli efektivními prostředky“.
Podle informací redakce iDNES.cz policie prověřuje, zda se nejedná o takzvanou operaci pod falešnou vlajkou, tedy že ve skutečnosti za útokem stojí někdo jiný a zveřejněné informace o pachatelích a jejich důvodech je jen krytí.
Skupina si ve čtvrtek založila webovou stránku a účet na platformě Telegram, kam poslali videa a fotografie z požáru, sama ale nemá žádnou dohledatelnou minulost na jiné propalestinské skupiny.
Kvůli požáru zpřísňuje bezpečnost také středočeský výrobce letadel Aero Vodochody. Posílil i monitoring vzdušného prostoru nad areálem a přilehlým okolím. Hasičský záchranný sbor Aera Vodochody je v plné pohotovosti a připraven zasáhnout v případě mimořádné události, uvedl mluvčí firmy Lukáš Hora.
Policejní prezident Martin Vondrášek po pátečním jednání krizového štábu řekl, že policie pracuje se čtyřmi verzemi vzniku požáru. „Ve všech s podezřením z úmyslného zavinění,“ oznámil Vondrášek. Ministr vnitra Lubomír Metnar k tomu dodal, že událost se obešla bez zranění a jen se škodami na majetku.
Premiér Andrej Babiš v návaznosti na to svolal Bezpečnostní radu státu, po jednání pak oznámil, že firmy vyrábějící citlivý vojenský materiál se musejí umět zabezpečit samy. Babiš tím narážel na to, že v průmyslovému komplexu se vyvíjely drony i pro Ukrajinu. Podle Metnara se stupeň ohrožení nemění a zůstává na druhém ze čtyř, což znamená mírné ohrožení.