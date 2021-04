Policie nebude omezovat pohyb. Pandemický zákon k tomu nestačí, tvrdí

„V otázce shlukování osob v počtu dvou na veřejnosti i v soukromí má Policie ČR jasno. Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví váže omezení pouze k hromadným akcím. Pohyb osob na ulici, náhodná a neorganizovaná setkání nelze tímto opatřením pokrýt,“ uvedlo Policejní prezidium na Twitteru.



Policisté tak podle svých slov nebudou a ani nemohou toto nařízení kontrolovat. „Pandemický zákon ani zákon o ochraně veřejného zdraví nemůže plošně regulovat a omezovat volný pohyb osob ani jejich počet. Policisté tak nemohou a ani nebudou svoji kontrolní činnost orientovat tímto směrem,“ oznámili policisté.

Redakce iDNES.cz se obrátila na Policejní prezidium s dotazy, co vše spadá pod „neorganizovaná a náhodná setkání“. Mluvčí Ondřej Moravčík však situaci nechtěl komentovat. „Dnes se k tomu již nebudeme vyjadřovat,“ řekl s tím, že se policie k celé záležitosti více vyjádří ve středu dopoledne.

Co právník, to názor, tvrdil Arenberger

V Česku platí od pondělního konce nouzového stavu, který zasahování do lidských práv týkajících se svobody pohybu a shromažďování umožňoval, stávající opatření na základě pandemického zákona. Ten by již tolik pravomocí skýtat neměl. To v pátek na tiskové konferenci uznal i ministr Arenberger.



V sobotu v podvečer ale sebevědoměji prohlásil, že je tady možnost takové opatření zavést i bez nouzového stavu. „Celou problematiku jsme konzultovali s řadou právníků a stanovisek máme několik. Vycházíme jak ze zákona pandemického, tak z dalších zákonů, které jsou zaměřené na ochranu lidského zdraví. Tyto zákony nám umožňují takové omezení vydat,“ upřesnil ministr.



Jiní právníci však namítali, že k takovému omezení nemá ministerstvo pravomoc. Zamezit setkávání lidí bez nouzového stavu podle nich není možné. Pandemický zákon, podle kterého Česko funguje, umožňuje pouze zákaz nebo omezení konání veřejných nebo soukromých akcí, při kterých dochází ke kumulaci lidí na jednom místě.

Arenberger předpokládá, že se lidé budou podle nařízení chovat, dokud ho případně za čtrnáct dnů soud nezruší. To je podle ústavního právníka Jana Wintra naprosto neakceptovatelné.



„Tento přístup ministra mě velmi mrzí. Před několika dny sliboval, že bude zachovávat Ústavu České republiky a zákony a uvádět je v život,“ připomněl Arenbergerův závazek ze začátku jeho funkčního období Wintr v rozhovoru pro iRozhlas.

V současnosti nadále platí omezení setkávání. Na venkovním hřišti při amatérském sportu může být 12 lidí v šesti skupinách po dvou, když dvojice udrží rozestup deset metrů. Jinak se venku lidé mohou pohybovat jen ve dvou, skupina více lidí může jít spolu, jen když jde o lidi žijící ve stejné domácnosti.