Klekl jsem si a prsty resuscitoval. Policista popsal, jak zachránil kojence na dálnici

Policista dítě oživoval za plného provozu u nájezdu z dálnice D2 na hlavní tah do Prahy. „Nechal jsem si ho v ruce otočeného na zádíčkách,“ vylíčil Učeň v pondělních Událostech.

Zatímco on okamžitě zahájil první pomoc a předával pokyny otci dítěte, jeho kolegové kontaktovali záchranáře, starali se na dálnici o bezpečnost a utěšovali zoufalou matku.

„Po nekonečné minutě a půl se díky nepřímé srdeční masáži a vdechům podařilo obnovit životní funkce. To už si dítě do péče převzali přivolaní záchranáři a za poskytování odborné pomoci jej transportovali do nemocnice,“ informoval v pondělí policejní mluvčí Pavel Šváb.

Praporčík Učeň podle něj náročný zákrok zvládl i díky školení záchranářů, které spolu s kolegy absolvoval před půl rokem.

Když záchranáři na místo přijeli, dítě už bylo při vědomí. „Převezli jsme ho na ARO dětské nemocnice v Brně,“ řekla mluvčí brněnské záchranné služby Michaela Bothová.

Podle informací České televize by chlapce měli během úterý propustit do domácí péče.