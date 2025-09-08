Anonym vyhrožuje otravou pitné vody smrtícím jedem. Policie hrozbu prověřuje

Autor:
  9:18
Policie se zabývá anonymem, který vyhrožuje útokem jedovatou látkou. Konkrétně ricinem. Redakci iDNES.cz to potvrdil policejní mluvčí Ondřej Moravčík. „Výhružkami se zabýváme a zjišťujeme, do jaké míry se jedná o relevantní pokus o vyvolání paniky a do jaké míry to je pouze snaha o zaměstnání složek Integrovaného záchranného systému (IZS),“ uvedl Moravčík.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Adobe Stock

„V případě jakéhokoliv ohrožení bychom samozřejmě veřejnost proaktivně varovali a přijali nezbytná opatření,“ doplnil pro iDNES.cz v pondělí ráno policejní mluvčí Moravčík.

Podle webu krimi-plzeň.cz pachatel již údajně zanechal i vzorek jedu. Web o víkendu také napsal, že zatím neznámý pachatel požaduje 66 bitcoinů, tedy asi 151 800 000 korun. Jinak otráví pitnou vodu.

Co je ricin?

Ricin je přírodní jed, který se získává ze semen skočce obecného. Je extrémně jedovatý a smrtelná dávka pro člověka se pohybuje v řádu mikrogramů.

Jít by mělo o pitnou vodu určenou k prodeji v obchodech a k podávání v restauracích. Anonym však neuvedl žádnou konkrétní oblast, kde by jed chtěl rozšířit.

Muž měl také údajně uvést místo, kde zanechal lahev se vzorkem údajně ricinem otrávené vody. Kriminalisté měli vzorek zajistit a poslat k odbornému zkoumání.

Vstoupit do diskuse (19 příspěvků)

Česko je zaslíbené ezoterice. Sekty lákají i vysokoškoláky, říká religionista

Nejčtenější

Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci

V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80. výročí kapitulace císařského Japonska na konci druhé světové války. Přehlídky se dle odhadů účastnilo...

„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání

Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo zastavit v obci Buk, odkud jej odvezli na výslech do Příbrami, kde se k věci odmítl vyjádřit. S...

V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí

V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce. Počet úmrtí vzrostl na šestnáct, v nemocnici jsou dvě desítky lidí. Příčina nehody je zatím...

Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku

Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré na Frýdecko-Místecku. Podle různých svědectví ho zasáhl do hlavy či krku. Policie na místě pachatele...

Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu

Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“ seriálem prošla řada herců. Někteří už nejsou mezi námi, jiní odešli, aby se pak zase vrátili, další...

Začal soud s vojenskými zdravotnicemi, čelí obžalobě kvůli smrti studenta

Okresní soud ve Vyškově dnes v 9 hodin otevřel případ smrti studenta Univerzity obrany při vojenském výcviku. Státní zástupce obžaloval dvě zdravotnice kvůli usmrcení z nedbalosti. Tragédie se stala...

8. září 2025  8:49,  aktualizováno  9:41

Ve východním Polsku našli v poli trosky neznámého létajícího objektu

Na východě Polska nedaleko hranic s Běloruskem se v neděli pozdě večer našly trosky neidentifikovaného létajícího objektu, informovala polská policie. Jde o další z incidentů, které v poslední době...

8. září 2025  9:38

VIDEO: Opilý a zdrogovaný muž napadal ostrahu bistra, při zásahu se zranil strážník

Kvůli agresivnímu muži pod vlivem alkoholu a drog zasahovala minulý týden městská policie v centru Prahy. V provozovně rychlého občerstvení napadal ostrahu a později také přivolané strážníky. Při...

8. září 2025  9:32

Senior spadl mezi gauč a postel a nemohl se hnout, pomoc přišla po dvou dnech

Dva dny utrpení prožil čtyřiasedmdesátiletý muž z Klatov, který se zaklínil mezi nábytek tak nešťastně, že nedokázal sám vylézt. Zachránili ho až policisté, na které se obrátil o pomoc kamarád...

8. září 2025  9:27

Český Steve Jobs, predátor. Nejbližší vzpomínají na Petra Kellnera

Osobnost zesnulého nejbohatšího Čecha Petra Kellnera zůstává léta obestřena tajemstvím. S médii se totiž nikdy moc bavit nechtěl a své soukromí si pečlivě střežil. Vnést trochu světla do jeho příběhu...

8. září 2025  9:26

Anonym vyhrožuje otravou pitné vody smrtícím jedem. Policie hrozbu prověřuje

Policie se zabývá anonymem, který vyhrožuje útokem jedovatou látkou. Konkrétně ricinem. Redakci iDNES.cz to potvrdil policejní mluvčí Ondřej Moravčík. „Výhružkami se zabýváme a zjišťujeme, do jaké...

8. září 2025  9:18

Sebevražednost Čechů je nad průměrem EU. Skutečná bilance bude ještě vyšší

Sebevražednost v ČR je nad průměrem Evropské unie, sebevraždy jsou příčinou 1,11 procenta všech úmrtí, uvedli odborníci z Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) a Ústavu zdravotnických informací a...

8. září 2025

Ženu, která zabila rodinu jedovatými houbami, odsoudili v Austrálii na doživotí

Soud v Melbourne poslal na doživotí za mříže Australanku Erin Pattersonovou vinnou z vraždy tří příbuzných pomocí muchomůrek zelených a z pokusu o vraždu čtvrté osoby.

8. září 2025  8:58

RECENZE: Bradavky, banán, bolístky. Robbie Williams předvedl stand-up proložený hity

Premium

Dvě věci je třeba si ujasnit hned na úvod. Za prvé, Robbie Williams nekoncertuje kvůli penězům ani kvůli slávě, ale protože má čtyři děti a potřebuje čas od času vypadnout z baráku. A za druhé, v...

8. září 2025  8:55

Okamurovo hnutí SPD zveřejní svůj volební program, chtělo by do vlády s ANO

Hnutí SPD Tomia Okamury, které na své kandidátky přibralo po dvou zástupcích Svobodných, Trikolory a PRO, zveřejní svůj volební program. Okamura už nechce se svým hnutím zůstat v opozici, má ambici...

8. září 2025  8:35

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Začátek týdne bude teplý a slunečný, ve středu do Česka dorazí přeháňky

Na začátku týdne nás čeká převážně slunečno s příjemnými teplotami. V pondělí bude většina území pod jasnou či polojasnou oblohou, jen na severovýchodě může být více oblačnosti a odpoledne hrozí i...

8. září 2025  7:22

Volby do Poslanecké sněmovny 2025 ONLINE: Až třetina voličů stále váhá

Sledujeme online

Volby do Poslanecké sněmovny se v Česku konají 3. a 4. října. Sledujte předvolební kampaň, volby samotné i povolební vyjednávání v podrobné online reportáži iDNES.cz.

8. září 2025  6:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.