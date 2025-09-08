Anonym vyhrožuje otravou pitné vody smrtícím jedem. Policie hrozbu prověřuje

„V případě jakéhokoliv ohrožení bychom samozřejmě veřejnost proaktivně varovali a přijali nezbytná opatření,“ doplnil pro iDNES.cz v pondělí ráno policejní mluvčí Moravčík.
Podle webu krimi-plzeň.cz pachatel již údajně zanechal i vzorek jedu. Web o víkendu také napsal, že zatím neznámý pachatel požaduje 66 bitcoinů, tedy asi 151 800 000 korun. Jinak otráví pitnou vodu.
Co je ricin?
Ricin je přírodní jed, který se získává ze semen skočce obecného. Je extrémně jedovatý a smrtelná dávka pro člověka se pohybuje v řádu mikrogramů.
Jít by mělo o pitnou vodu určenou k prodeji v obchodech a k podávání v restauracích. Anonym však neuvedl žádnou konkrétní oblast, kde by jed chtěl rozšířit.
Muž měl také údajně uvést místo, kde zanechal lahev se vzorkem údajně ricinem otrávené vody. Kriminalisté měli vzorek zajistit a poslat k odbornému zkoumání.