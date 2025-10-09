Policie hledá další svědky v případu výhrůžek o otrávené balené vodě

Autor: ,
  15:13
Policie zveřejnila další fotografie možných svědků v případu výhrůžek o otrávené vodě v ČR z první poloviny září. Pátrá po jejich totožnosti, uvedla na sociální síti X. Kriminalisté prověřovali výhrůžky neznámého pachatele o otrávené vodě v Česku dvakrát ve druhém zářijovém týdnu.
Fotogalerie4

Policie zveřejnila další fotografie možných svědků v případu výhrůžek o otrávené vodě v ČR z první poloviny září. | foto: PČR

Kde by lahve s vodou otrávenou ricinem měly být, pisatel výhrůžky podle policistů neuvedl, zmínil pouze obchodní centra. Jejich ostraze proto policie doporučovala zvýšenou ostražitost.

Policie požádala veřejnost o pomoc při zjištění totožnosti svědků, kteří se pohybovali ve Vodní ulici v Brně v blízkosti výdejních boxů zásilkových společností. Jde o další fotografie, první zveřejnila na sociální síti X už dříve.

Anonym vyhrožuje otravou pitné vody smrtícím jedem. Rakušan uklidňuje

Podle televize CNN Prima News pachatel v e-mailu uvedl, že do některé z pražských prodejen dal dvě lahve s jedem ve vodě. Své konání odůvodnil tím, že nedostal peníze, které žádal v předchozím dopisu za to, aby jed do vody nedal. Podle médií požadoval 66 bitcoinů (zhruba 152 milionů korun).

Podle dřívějších informací serverů Krimi-Plzeň a Novinky.cz neznámý muž v prvním oznámení také hrozil otravou ricinem a údajně prohlásil, že otráví pitnou vodu určenou k prodeji v obchodech a k podávání v restauracích.

V nedávné minulosti vyměřily soudy pětiletý trest recidivistovi Marku Vadelovi, který v srpnu 2020 hrozil z vězení otrávením pitné vody v českých městech. Muž, který si odpykával trest v plzeňské věznici, napsal a rozeslal několik dopisů na ministerstvo spravedlnosti, na kriminální policii a médiím.

Anonym znovu hrozí otrávením balené vody. Panika není na místě, uklidňuje policie

V dopise ministerstvu požadoval propuštění některých vězňů z věznic, víc než deset milionů korun a automobil. V opačném případě hrozil otrávením pitné vody v šesti blíže neurčených městech.

Snažil se vyvolat dojem, že dopisy psal člen islámské teroristické skupiny, a přiznal, že se inspiroval kriminálním seriálem Kobra 11. Soudy nenašly pro Vadelovo jednání žádnou polehčující okolnost.

Vstoupit do diskuse

Kunovský: Ať politici nefilozofují a začnou se stavět byty, hrozí průšvih

Nejčtenější

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta hlasů, druhá koalice SPOLU získala 23,36 %. Andrej Babiš prohlásil, že preferuje jednobarevnou...

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...

Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko

Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout do poslední nitky. Snímek Michala Růžičky z Czech Press Photo 2019 ukazuje, jak i z obyčejné...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení

Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru Prahy. Podle informací iDNES.cz musela zasáhnout jeho soukromá ochranka. Politik v podniku slavil...

Půl milionu v batohu. Policie stíhá bývalého olympionika kvůli Znojemské tepelné

Bývalý reprezentační plavec Květoslav Svoboda čelí trestnímu stíhání za zpronevěru. Dopustit se jí měl ve funkci jednatele společnosti Znojemská tepelná. Zjištění redakce iDNES.cz potvrdila policejní...

9. října 2025  14:42,  aktualizováno  15:27

Vznik vlády nelze uspěchat, řekl Pavel Babišovi. Klíčové je zakotvení v NATO i EU

Prezident Petr Pavel ve čtvrtek předsedovi hnutí ANO Andreji Babišovi při jednání zdůraznil, že proces vzniku vlády není možné uspěchat i vzhledem k ústavní a legislativní proceduře, uvedl Hrad. Při...

9. října 2025  14:52,  aktualizováno  15:21

Policie hledá další svědky v případu výhrůžek o otrávené balené vodě

Policie zveřejnila další fotografie možných svědků v případu výhrůžek o otrávené vodě v ČR z první poloviny září. Pátrá po jejich totožnosti, uvedla na sociální síti X. Kriminalisté prověřovali...

9. října 2025  15:13

Pokud má pan prezident výhrady, určitě je sdělí, řekl Babiš na Hradě

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš jednal s prezidentem Petrem Pavlem. Informoval ho o tom, jak postupují jednání o možné nové vládě ANO s SPD a Motoristy sobě. „Nechci do detailu informovat o našem...

9. října 2025  9:09,  aktualizováno  15:10

Vědci píší Babišovi a Pavlovi. Varují před tím, kdo povede resort životního prostředí

Přes 450 českých vědců a akademiků podepsalo otevřený dopis určený šéfovi hnutí ANO Andreji Babišovi a prezidentu Petru Pavlovi. Chtějí, aby ministerstvo životního prostředí v dalších letech vedla...

9. října 2025  15:08

Kolik si vydělá číšník na Oktoberfestu. Nelidská dřina rozhodně není pro každého

Mnichovský pivní festival Oktoberfest každý rok navštíví stovky tisíc lidí. Pro pořadatele je ale stále náročnější sehnat pracovní sílu, která by účastníkům byla po celou dobu konání k dispozici....

9. října 2025  14:57

Policie řeší sérii vloupání ve Slivenci. Posílila hlídky, radnice varuje občany

Policie posílila hlídky v pražské městské části Slivenec v Holyni. Důvodem je zvýšený počet vloupání do nemovitostí, ke kterým došlo v uplynulých třech týdnech, potvrdil iDNES.cz policejní mluvčí...

9. října 2025  14:55

Proti mému spolupracovníkovi se chystá diskreditační kampaň, oznámil Fiala

Premiér Petr Fiala z ODS svolal výbor pro zpravodajskou činnost kvůli informacím o připravované diskreditační kampani proti jednomu ze svých nejbližších spolupracovníků. Tvrzení se mají týkat...

9. října 2025  11:31,  aktualizováno  14:54

Živá legenda. Plácido Domingo se vrací do Prahy, poprvé zazpívá v Rudolfinu

Proslulý španělský pěvec Plácido Domingo koncertoval v Česku několikrát, nyní však poprvé vystoupí v pražském Rudolfinu. Ve čtvrtek 16. října tam zazpívá operní árie Verdiho a Pucciniho a španělské...

9. října 2025  14:53

Medveděv se přijel poklonit vůdcům. KLDR slaví výročí 80 let strany

Bývalý ruský prezident a současný místopředseda ruské bezpečnostní rady Dmitrij Medveděv dorazil do KLDR na oslavy 80. výročí vládnoucí Korejské strany práce, které připadá na pátek. Vyzdvihl...

9. října 2025  14:49

Babiš mluvil se Zelenským. Vyjádřil mu podporu, naznačil návštěvu Ukrajiny

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš hovořil s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Hovořili spolu o aktuální situaci. Prezidentovi napadené Ukrajiny, která se plnohodnotné ruské agresi brání už...

9. října 2025  13:15,  aktualizováno  14:24

Promlčeno. Policisté odložili případ Balaštíkové, chtěla si objednat zabití psa

Policie odložila kvůli promlčení případ končící poslankyně Margity Balaštíkové zvolené za ANO, která se podle zveřejněných nahrávek snažila objednat zabití psa partnerky svého exmanžela. Na odložení...

9. října 2025  14:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.