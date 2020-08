Na osiřelé děti se vybralo 300 tisíc. Smrt jejich rodičů byl však výmysl

Na facebookových stránkách neziskové organizace Sklad dětských věcí pro pěstouny – Praha 11 jej sdílela dlouholetá pěstounka Eva Ptáčková. Její organizace funguje již několik let, pěstounským rodinám pomáhá zprostředkovat třeba kočárky, oblečení nebo hračky. Věci daroval třeba i pražský primátor Zdeněk Hřib.

„V pátek večer se syn dozvěděl o kolegovi, kterému je 17 let a byl přistižen u krádeže jídla v restauraci rychlého občerstvení,“ popsala Ptáčková v příspěvku, který později smazala.

Právě tento kolega měl být nejstarší ze tří sirotků. Jeho dvěma mladším bratrům je prý deset a sedm let. Poté co oba rodiče údajně zahynuli při autonehodě, chlapec podle původní verze příběhu policii nenahlásil, že všichni osiřeli. A to ve snaze vyhnout se dětskému domovu. V tom totiž podle jeho vyprávění prožila dětství jejich matka, která z něj měla špatné zkušenosti.

Nejstarší z chlapců v té době pracoval jako brigádník právě v prodejně rychlého občerstvení. „Chlapec si z brigády rozšířil úvazek na plný a vydělával peníze na složenky, které sem tam domů přišly. Snažil se všechno zvládnout sám, děti se vlastně staraly jeden o druhého,“ napsala Ptáčková.

Chlapcův plat však prý stačil pouze na složenky, na stravu a drogerii proto už peníze nezbyly. Právě proto měl nejstarší z bratrů krást v prodejně jídlo pro své dva mladší sourozence.

Syn Ptáčkové si vyposlechl celý příběh přistiženého a převyprávěl ho své matce. Ta chlapcům obratem zajistila potravinové balíčky, hygienické potřeby, uvařila jídlo a zajistila vyprání oblečení.

Také zařídila chlapcům dočasnou pěstounskou péči a vyzvala na sociální síti k přispění do dárcovské sbírky. Nezaložila ale účet transparentní, nýbrž osobní. Cílem původně bylo vybrat 20 tisíc korun – peníze měly jít na notebook pro nejstaršího ze sourozenců – vybral se však více než desetinásobek.



Událost se nestala

Ptáčková v pondělí kolem poledne původní příspěvek náhle smazala. Namísto toho se lidem omluvila a sdělila, že peníze se budou vracet.

„V tuto chvíli účet uzavíráme a po domluvě s advokátem vracíme veškeré finance zpět na účty dárců. Situace chlapců se zásadně změnila a je nyní v řešení OSPOD,“ uvedla Ptáčková.

Detaily nezveřejnila, vysvětlení podle svých slov uvede, „až bude moci“. K celé záležitosti se však už vyjádřila policie. „V průběhu zjišťování okolností údajné dopravní nehody vyšlo najevo, že zveřejněná událost se nestala a že někteří její aktéři se pravděpodobně stali obětí podvodu,“ uvedla. Věcí se aktuálně zabývá pražská policie.