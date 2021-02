Policie oznámí, jak bude vymáhat nařízení o uzavření okresů

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Na mimořádném jednání vláda od půlnoci ze čtvrtka na pátek zakázala lidem z okresů Cheb, Sokolov a Trutnov, které jsou nejvíce postiženy koronavirem, aby je opouštěli. A ostatním, aby do nich jezdili. Netýká se to cest za prací a do školy. V těchto okresech bude také povinné nosit respirátor FFP2 či chirurgickou roušku.

Uzavření nejpostiženějších oblastí se však setkává s odporem těch, kterých se to týká. Považují to za zbytečné. Pochybnosti vyvolává i to, jak se to bude na poměrně hodně rozladěném obyvatelstvu vymáhat, když si mnozí lidé nedělali hlavu ani s dosavadními opatřeními.