Vytuneloval půl miliardy, po 12 letech ho policisté dopadli v Dubaji

10:24 , aktualizováno 10:24

Dvanáct let unikal spravedlnosti muž, kterého soud v nepřítomnosti odsoudil za vytunelování půl miliardy korun. Za mřížemi se měl odsedět osm a půl roku. Než ho ale policisté stihli zadržet, utekl do zahraniční. Podvodníka teď do Česka vydaly dubajské úřady díky mezinárodnímu zatykači.