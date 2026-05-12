Expartnerka vinila Turka z vyhrožování zbraní i znásilnění. Policie případ odložila

Podle vedoucího Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 Jana Vychyty policie věc odložila kvůli promlčení trestní odpovědnosti. Rozhodnutí zatím není pravomocné, protože žena proti němu podala stížnost. O té nyní rozhodne státní zástupkyně.
Turek čelí obvinění ze znásilnění. Mediální lynč před volbami, tvrdí europoslanec
Trestní oznámení se týkalo událostí starých 15 až 20 let. Turek obvinění dlouhodobě odmítá. Už dříve uvedl, že jde o pokus o mediální lynč před volbami. Připustil, že byl v minulosti promiskuitní a nevěrný, násilí i spáchání trestného činu však jednoznačně popřel.