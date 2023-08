Malé zásilky drog stále pašují lidé. Za gram kokainu se platí i pět tisíc

„To ale zatím u tohoto případu nevíme,“ doplnila mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová k možné změně trasy. V koncové distribuci má zadržená droga hodnotu zhruba dvě miliardy korun, uvedla na svém webu televize Nova, která na případ upozornila. Po rozborech skončí kontraband ve spalovně.

Kokain se do Evropy podle Šmoldasové nejvíce dostává ze zemí Jižní Ameriky, obvykle na nákladních lodích, které směřují do velkých přístavů například v Antverpách, Amsterdamu, Brémách, Hamburku nebo do některých španělských měst.

Kolik stojí kokain? Zásilka z Klecan patří k největším dosud v tuzemsku zajištěným. Rekord drží loňská červnová zásilka 840 kilogramů kokainu. Podle mluvčí protidrogové centrály Šmoldasové se v česku cena za gram této drogy pohybuje mezi jedním až pěti tisíci korunami. Drogové kartely si za kokain účtují pět tisíc dolarů, po převozu do Evropy se však kvůli zapojení překupníků její cena zvedá na asi 30 tisíc eur za kilo. Česká „velkoobchodní“ cena je podle Šmoldasové zhruba milion korun za kilo.

Užívání kokainu je na vzestupu

„Velké objemy mezi kontinenty jsou přepravovány převážně na lodích mezi zbožím, menší objemy na kratší vzdálenosti stále přepravují lidé. V autech, kufrech nebo v trávicím traktu,“ komentovala dále.

Současně poukázala na fakt, že užívání kokainu je na vzestupu. „Konkrétní představu lze získat analýzou reziduí návykových látek či jejich metabolitů v odpadních vodách,“ dodala Šmoldasová.

Z výroční zprávy Národní protidrogové centrály za rok 2022 vyplývá, že není v kapacitách kontrolních orgánů dotčených zemí EU prověřit obrovské množství převážených kontejnerů a jejich obsah.

„Navíc při tlaku ze strany mezinárodních zločineckých skupin využívajících korupci či vydírání příslušníků složek vykonávajících kontrolu lze důvodně předpokládat, že zadržená část nelegálně dováženého kokainu je jen pomyslnou špičkou ledovce fakticky pašovaného objemu této nelegální komodity,“ uvádí dále výroční zpráva.

Konkrétně do České republiky je pak kokain dovážen převážně kamionovou dopravou, nejvíce z Holandska, Německa či Španělska.

Vzrůstající kupní síla Čechů

Podle zprávy se také ukazuje, že výhodným tranzitním územím pro pašování kokainu se stává severní a severovýchodní část Afriky, což je dáno především nízkou úrovní vymáhání práva a nestabilními režimy.

„Pašerácké cesty v Africe nejsou zločineckými organizacemi užívány výlučně pro kokain, ale také pro pašování dalších návykových látek, zbraní a migrantů,“ uvádí dále policisté ve zprávě.

Pokud jde o užívání kokainu v České republice, podle zprávy za vzestupem může být vzrůstající kupní síla obyvatelstva.

„Průměrná čistota maloobchodně prodávaného kokainu zaznamenává stále vyšší kvalitu a průměrně přesahuje 45 procent. Jeden gram kokainu lze opatřit již za 1500 korun, běžně se cena pohybuje v rozmezí 2 000 až 2 500 korun,“ podotýká zpráva a současně dodává:

„Užívání kokainu se soustředí zejména do tanečních a nočních klubů a barů ve větších městech.“

Daří se prolamovat šifrovanou komunikaci

Mluvčí Europolu Ina Mihaylova pro iDNES.cz poznamenala, že obchodování s drogami obecně není novým problémem. Současně však podotkla, že díky modernímu vyšetřování se daří prolamovat šifrovanou komunikaci pašeráků.

„Kolumbijské zločinecké sítě využívají diverzifikované kanály, často se drogy přepravují z brazilských přístavů Fortaleza, Santos či Porto Alegre,“ uvedla dále Mihaylova.

Na zásilky s drogou v sobotu v Praze narazili při vykládání palet zaměstnanci skladu, kteří zavolali policii. „Nalezeny byly kilové balíčky s podezřelým práškem. Test náhodného vzorku prokázal, že se jedná o omamnou látku, přesněji o kokain,“ uvedla v sobotu mluvčí Národní protidrogové centrály Šmoldasová.

Detektivové podle ní zahájili úkony trestního řízení s cílem zjistit, kdo zásilku poslal a komu byla určena. Na případu budou čeští kriminalisté z protidrogové centrály spolupracovat se svými kolegy z Interpolu a Europolu, protože jde o mezinárodní případ, doplnila policejní mluvčí.

Kokain ve stejné hodnotě našli policisté také vloni v červnu. Policie při zátahu na několika místech Česka objevila 840 kilogramů kokainu v bednách s banány. Zásilka by na černém trhu měla hodnotu přes dvě miliardy. Drogy se objevily například i v supermarketech v Rychnově nad Kněžnou a v Jičíně, kde je našli zaměstnanci.

V polovině července tohoto roku objevili nizozemští celníci s pomocí speciálně vycvičených psů zásilku více než osmi tun kokainu ukrytou v kontejneru s banány v Rotterdamu.

Podle čtvrtečních informací agentury Reuters jde o největší balík zabavený v tomto přístavu, jeho odhadovaná hodnota činila v přepočtu 14,5 miliardy korun. Drogy putovaly z Ekvádoru přes Panamský průplav do Rotterdamu.

Největší zásilka kokainu v Evropě byla zadržena předloni v únoru. Tehdy celníci v hamburském přístavu odhalili více než 16 tun kokainu ukrytých v pěti kontejnerech odeslaných z Paraguaye. Nejvíce kokainu v historii na světě bylo zadrženo podle serveru moneyinc.com v roce 1989 v Kalifornii. Šlo o 21 tun nalezených v domě jednoho z dealerů drog v pohoří San Gabriel.