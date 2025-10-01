Policie obžalovala manažera Agrofertu z křivé výpovědi v kauze Čapí hnízdo

Autor: ,
  10:32
Státní zástupkyně obžalovala kvůli křivé výpovědi a nepravdivému znaleckému posudku v kauze Čapí hnízdo člena představenstva společnosti Imoba z holdingu Agrofert Františka Šlingra. Hrozí mu až tříleté vězení.
Pokračuje hlavní líčení v případu kolem dotace na stavbu areálu Čapí hnízdo, ve...

Pokračuje hlavní líčení v případu kolem dotace na stavbu areálu Čapí hnízdo, ve kterém čelí obžalobě bývalý premiér Andrej Babiš a jeho někdejší poradkyně Jana Nagyová. Na snímku František Šlingr. (30. září 2022) | foto: Jakub Stadler, MAFRA

Soud projednává odvolání v kauze Čapí hnízdo, ve které čelí obžalobě předseda...
Soud projednává odvolání v kauze Čapí hnízdo, ve které čelí obžalobě předseda...
Soud projednává odvolání v kauze Čapí hnízdo, ve které čelí obžalobě předseda...
Soud projednává odvolání v kauze Čapí hnízdo, ve které čelí obžalobě předseda...
27 fotografií

„Státní zástupkyně podala k Obvodnímu soudu pro Prahu 2 obžalobu na jednu osobu pro přečin křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku,“ sdělil Tomáš Svoboda z dozorového Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2. Informaci přinesly Česká televize, Seznam Zprávy a web iROZHLAS.cz. Šlingr na dotazy o vyjádření nereagoval.

Šlingr svědčil v kauze coby bývalý předseda představenstva Farmy Čapí hnízdo a manažer. Nyní působí jako člen představenstva společnosti Imoba, se kterou se Farma Čapí hnízdo v roce 2013 sloučila.

PŘEHLEDNĚ: Jak šel čas s kauzou Čapí hnízdo a kolik rozsudků o Babišovi padlo za 17 let

Z křivé výpovědi byla původně obviněná i finanční ředitelka Agrofertu Petra Procházková, její stíhání ale bylo zrušeno a policie případ odložila. Výpovědi obou svědků řešila policie kvůli podnětu předsedy trestního senátu Městského soudu v Praze Jana Šotta, který v kauze Čapí hnízdo rozhodoval.

V případu dotace na areál Čapí hnízdo u středočeských Olbramovic čelí obžalobě předseda hnutí ANO Andrej Babiš a jeho někdejší spolupracovnice, současná europoslankyně za ANO Jana Nagyová. Pražský městský soud je dvakrát nepravomocně osvobodil, oba rozsudky ale zrušil odvolací Vrchní soud v Praze.

V posledním rozhodnutí letos v červnu navíc odvolací senát zavázal městský soud k tomu, aby obžalované na základě provedených důkazů uznal vinnými.

Vrchní soud dopsal rozhodnutí o Čapím hnízdě: Babiš spáchal dva trestné činy

Šlingr ve výpovědi při prvním projednávání případu před městským soudem podle dřívějších informací tvrdil, že majitel Agrofertu Babiš do vedení Čapího hnízda nezasahoval a při jednání s marketingovými specialisty byl jen prostředníkem.

Podle soudce s nimi ale Babiš komunikoval a oni ho vnímali jako faktického šéfa. Výpovědí Procházkové se policie zabývala kvůli tomu, že u soudu popřela, že jednala o úvěru pro Farmu Čapí hnízdo.

Státní zástupce tvrdí, že Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo z Agrofertu a prodej akcií svým dětem a partnerce. Podle žalobce to udělal proto, aby společnost zdánlivě splňovala podmínky k získání padesátimilionové dotace pro malé a střední podniky. Nagyová podle obžaloby úspěšnou žádost o dotaci podala. Oba obžalovaní vinu odmítají, podle Babiše jde o politický proces.

23. června 2025
Vstoupit do diskuse (17 příspěvků)

Nejčtenější

Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými

Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první dámy Melanie Trumpové ve vrtulníku Marine One. Šéf Bílého domu po návratu do Washingtonu na jeho...

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už někteří mají obavu, jak se ve změti semaforů a cedulí vyznají a co si počnou, když se náhodou zařadí do...

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava konala na zámku v Hluboké nad Vltavou. Akce proběhla ve skromnějším duchu než ta poslední. Zemanovi...

Maláčová se v debatě objevila bez paruky, poprvé od oznámení boje s rakovinou

Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se v neděli poprvé objevila v televizi bez paruky, a to v debatě lídrů stran na televizi CNN Prima News. V květnu oznámila, že se léčí již...

Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za více než 15 tisíc eur. Téma utrácení, jež v době konsolidace pobouřilo Slováky, se v úterý přeneslo i...

Letí jich i deset najednou. Pašeráci posílají do Polska balony, už způsobily škody

Polští pohraničníci sloužící u hranic s Běloruskem zaznamenali od začátku roku více než stovku incidentů s balony, které slouží k pašování cigaret přes hranice. Občas takové balony způsobí škody,...

1. října 2025  10:49

Zkrachovalou Liberty převzala firma exministra Peciny. Plánuje výrobu i propouštění

Zkrachovalou huť Liberty Ostrava dnes převzala společnost Nová huť Martina Peciny. Hodlá pokračovat ve výrobě, nevyhne se ale dalšímu propouštění. Zároveň nový majitel huti a odbory dohodli...

1. října 2025  10:48

Pobodání cestujících v autobuse: pachateli hrozí za pokus o vraždu až doživotí

Kriminalisté z oddělení vražd zahájili stíhání sedmačtyřicetiletého muže pro trestný čin vraždy ve stádiu pokusu. Muž ve středu večer pobodal dva cestující v autobusu linky 136 na Spořilově. Oba...

27. září 2025  10:27,  aktualizováno  1.10 10:45

Volby 2025 ONLINE: Pivař Hřib, Babišův bekhend. I to přinesla letošní kampaň

Sledujeme online

Volby do Poslanecké sněmovny se v Česku konají 3. a 4. října. Sledujte předvolební kampaň, volby samotné i povolební vyjednávání v podrobné online reportáži iDNES.cz.

1. října 2025  10:43

Manévry v Děčíně. Policie evakuovala střední školu, mladistvý nahlásil bombu

Policisté dnes ráno evakuovali střední školu v děčínských Křešicích. Důvodem bylo anonymní oznámení o údajně nastraženém výbušném systému v objektu. Prohlídka budovy to ovšem nepotvrdila. Autorem...

1. října 2025  8:39,  aktualizováno  10:41

Volby 2025 v televizi: kdy a kde se utkají Andrej Babiš a Petr Fiala v debatách

Volby do Sněmovny se blíží. Do finále spěje i předvolební vysílání v televizích. Politici i moderátoři se už chystají k závěrečným debatám a duelům na obrazovkách CNN Prima NEWS, České televize i...

1. října 2025  10:33

Policie obžalovala manažera Agrofertu z křivé výpovědi v kauze Čapí hnízdo

Státní zástupkyně obžalovala kvůli křivé výpovědi a nepravdivému znaleckému posudku v kauze Čapí hnízdo člena představenstva společnosti Imoba z holdingu Agrofert Františka Šlingra. Hrozí mu až...

1. října 2025  10:32

V kauze pardubického parkovacího domu policie navrhla obžalovat šest lidí

Policie navrhla podat obžalobu na šest lidí v kauze stavby parkovacího domu v Pardubicích. Za zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a za porušení povinnosti při správě cizího majetku jim v...

1. října 2025  10:32

Nový díl thrilleru. „Hlupák“ Medveděv se po hrozbě ponorkami vysmívá Trumpovi

Americký prezident Donald Trump nedostál svému slibu vyslat k ruským břehům americké jaderné ponorky, žádné tam nejsou. V ironicky laděném příspěvku na síti X to uvedl bývalý ruský prezident Dmitrij...

1. října 2025  10:27

Exploze domu a jeden mrtvý v Mnichově. Oktoberfest zůstal po výhrůžce zavřený

Rozsáhlá policejní akce se od časných ranních hodin uskutečnila v severní části Mnichova. Podle deníku Bild došlo k několika explozím v jednom z domů a byly slyšet zvuky podobné střelbě. Na místě...

1. října 2025  7:28,  aktualizováno  10:26

OBRAZEM: Babiš v pláštěnce i pivař Hřib. Nejzajímavější snímky z volební kampaně

Politická kampaň vrcholí. Už v pátek a sobotu Češi vyberou 200 poslanců, kteří je budou příští čtyři roky zastupovat ve Sněmovně. Portál iDNES.cz přináší přehled těch nejlepších momentek z letošního...

1. října 2025  10:23

Šup s tou muchomůrkou na pánev, Kateřino. Čtvrtníček si utahuje z Konečné

„Tak jste si vyrazili na houby, ještě před volbami, Kateřino? Ono to roste jako o život. Heleďte, jak jste mi posílali tu fotku, tak toho se vůbec nebojte,“ říká do telefonu herec a komik Petr...

1. října 2025  10:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.