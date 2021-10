Tisíce lidí přišly o miliardy. Čtveřici hrozí za podvody desetileté vězení

Tři zástupce pražské investiční společnosti viní policie z podvodu a z legalizace výnosů z trestné činnosti. Čtvrtého člověka, který do firmy nepatřil, stíhá taktéž za praní špinavých peněz.



Podle závěrů kriminalistů vykazoval obchodní model J.O. Investment znaky Ponziho schématu, tedy takzvaného „letadla“ či „pyramidy“. NCOZ tvrdí, že firma od roku 2016 neoprávněně a pod záminkou nereálného zhodnocení vkladů na finančním trhu nabízela investice na světových burzách v USA, Evropě i Asii.

Manažeři však peněžní prostředky klientů neinvestovali a peníze použili pro svou potřebu – především k nákupu nemovitostí, luxusních aut a zboží.

Loni v únoru uskutečnili kriminalisté při zadržení podezřelých

18 domovních prohlídek a zajistili hotovost v korunách, eurech i dolarech, nemovitosti, vozidla značek Bentley, Maserati či Ferrari, šperky včetně hodinek značky Rolex či cihly zlata i dalších drahých kovů, to vše v celkové hodnotě 1,3 miliardy korun.

Všichni obvinění jsou stíháni na svobodě. O podání obžaloby rozhodne pražské vrchní státní zastupitelství. Rozsáhlý trestní spis má 160 svazků, které obsahují 60 000 stran textu. Soud už dříve rozhodl, že poškození klienti mohou uplatňovat svá práva pouze prostřednictvím společného zmocněnce. Policisté poté vyzvali oběti údajného podvodu, aby se jim hlásily jen písemně a aby nepodávaly vlastní trestní oznámení, protože by to prodloužilo trestní řízení.



Na rozkrytí případu se podíleli pracovníci Finančního analytického úřadu, s policejní centrálou spolupracovalo také Centrum zajištěných aktiv ministerstva vnitra.

Policisté varují „Kriminalisté NCOZ doporučují občanům zvýšenou obezřetnost a ostražitost v souvislosti s investicemi finančních prostředků do produktů, které slibují neobvykle vysoké zhodnocení, neboť s podobným druhem trestné činnosti se policie opakovaně setkává,“ uvedl Ibehej.

Ponziho schéma je pojmenované podle podvodníka Charlese Ponziho, který přesvědčil tisíce lidí, aby investovali do předplacených poštovních poukázek. NCOZ uvedla ve své výroční zprávě za loňský rok, že „pokud je něco příliš dobré na to, aby to byla pravda, jedná se obvykle o Ponziho schéma“.

Princip spočívá v tom, že investoři svěřují své peníze investičnímu fondu s vidinou vysokého zhodnocení, provozovatel schématu si ale peníze místo investování nechává a vyplácí prostředky fondu jen některým investorům za účelem nalákání dalších. Ve chvíli, kdy ve fondu nejsou žádné prostředky, zkrachuje.

Kriminalisté NCOZ řeší podvod za miliardy, zabavili i luxusní vozy: