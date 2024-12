Sto kilo pervitinu za sto milionů. Za rekordní množství drog obvinili šest lidí

O případu s krycím názvem Vivaldi na tiskové konferenci informovali ředitel NPC Jakub Frydrych a šéf slovenské protidrogové jednotky Milan Jonis.

„Jednalo se o kriminální skupinu, která se zabývala organizací dovozu celého spektra nelegálních návykových látek ze Slovenské republiky do České republiky k následné distribuci na našem území,“ řekl Frydrych novinářům.

Hlavou skupiny byl podle zjištění detektivů cizinec, který ze Slovenska do Česka dovážel zakázané látky, zejména metamfetamin. Dodávky do ČR přivážel opakovaně, řádově v kilogramovém množství. Další z obviněných u něj drogy objednával a určoval, kam poputují dál, třetí stíhaný člověk působil jako kurýr.

U čtvrtého obviněného policisté nalezli vnitřní pěstírnu konopí se stovkou rostlin. Detektivové nadále prověřují, jestli se podílel i na zbylém obchodu s drogami. Ke skupině podle policistů patřili ještě dva muži, které policie také zadržela a obvinila. Kromě prvního obviněného jsou všichni stíhaní Češi.

Policisté v Česku při akci zajistili mimo jiné deset kilogramů metamfetaminu, tři kilogramy kokainu, 32 kilogramů léků s obsahem pseudoefedrinu. Na Slovensku tamní kriminalisté kromě dalšího zabezpečili 90 kilogramů metamfetaminu, dva kilogramy kokainu a 25 kilogramů hašiše. Detektivové také zajistili více než tři miliony korun, téměř 150 tisíc eur (3,76 milionu korun) a dvě vozidla.

„Celkové množství metamfetaminu, který byl zajištěn v rámci akce Vivaldi, se pohybuje okolo sto kilogramů, což jak v koncových cenách, tak v daném objemu, je jednoznačně záchytem, který snížil dostupnost drogy v čase a místě v České republice,“ doplnil Frydrych. Případ podle něj také ukazuje na změnu trendu, kdy se Česko ze země, která byla z hlediska metamfetaminu „samozásobitelná“, stává zemí, kam se droga dováží.

Policie případ prověřovala podle Frydrycha necelý rok, slovenská policie se na jeho vyšetřování podílela zhruba půl roku.

Čtyři z obviněných jsou ve vazbě, hrozí jim trest od deseti do 18 let vězení. Jednoho člověka policie stíhá na svobodě, tomu mohou soudy v případě odsouzení uložit trest od dvou do deseti let. Poslední z obviněných zemřel.