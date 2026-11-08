Zásah v Krakově obletěl svět. V Rozstřelu na iDNES.cz ho zhodnotí profesionál

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Tragické události vypukly v sobotu odpoledne na hlavním náměstí v Krakově. Mladý Polák tam vjel automobilem a začal střílet na kolemjdoucí. Útok si vyžádal šest mrtvých a patnáct zraněných, přičemž podezřelý pachatel podle dosavadních zjištění už dříve zabil i své rodiče a sestru v Ostrowci Świętokrzyském.
Když se střelec pokusil z místa činu unikat, došlo v ulicích k dramatické přestřelce s přivolanou policejní hlídkou. Záběry z místa zachycují moment, kdy proti útočníkovi stanuli policisté. Zásah vyvolal vlnu obdivu, ale i diskusí o taktičnosti, střelecké přípravě a nastavení legislativy.
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Skuteční hrdinové, ocenil Tusk po střelbě v Krakově policisty. Zásah zachytilo video
Situaci v pořadu Rozstřel rozebereme s Lumírem Němcem, bývalým členem elitního Útvaru rychlého nasazení (URNA) a velitelem SOGu (Speciální a výsadkové skupiny Vojenské policie).
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Jak hodnotí zákrok obou policistů z taktického hlediska? Lze čelit ozbrojenému útočníkovi s dlouhou zbraní a taktickou výbavou pouze s pistolí a obstát za cenu vlastního zranění? Jak by takový zákrok dopadl v tuzemských podmínkách?
Nejen tyto otázky zazní v Rozstřelu. Pořad sledujte živě v pondělí od 9:30 na serveru iDNES.cz.