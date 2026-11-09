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Zásah v Krakově obletěl svět. V Rozstřelu na iDNES.cz ho hodnotí profesionál

Elen Černá
Přímý přenos   9:30aktualizováno  9:52
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Nejen středoevropským regionem o víkendu otřásl útok v historickém centru Krakova, kde střelec zabil šest lidí a patnáct jich zranil. Další tři mrtvé našla posléze policie v jeho domě. Zásah policistů zaznamenala videa a veřejnost je oslavuje jako hrdiny. Jak se na celou situaci dívá profesionál? To rozebíráme v pondělí od 9:30 v pořadu Rozstřel s bezpečnostním expertem Lumírem Němcem, bývalým členem URNA a bezpečnostním ředitelem GBH.

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Tragické události vypukly v sobotu odpoledne na hlavním náměstí v Krakově. Mladý Polák tam vjel automobilem a začal střílet na kolemjdoucí. Útok si vyžádal šest mrtvých a patnáct zraněných, přičemž podezřelý pachatel podle dosavadních zjištění už dříve zabil i své rodiče a sestru v Ostrowci Świętokrzyském.

Skuteční hrdinové, ocenil Tusk po střelbě v Krakově policisty. Zásah zachytilo video

Když se střelec pokusil z místa činu unikat, došlo v ulicích k dramatické přestřelce s přivolanou policejní hlídkou. Záběry z místa zachycují moment, kdy proti útočníkovi stanuli policisté. „Ti kluci to udělali nejlépe, jak mohli. To, že střelec zásah přežil, může být důsledek několika faktorů. Policista má například u nás povinnost co nejvíce chránit život toho pachatele. Nevím, jak to mají v Polsku, u nás by policista měl problémy,“ řekl k zásahu Lumír Němec, bývalý člen elitního Útvaru rychlého nasazení (URNA) a velitel SOGu (Speciální a výsadkové skupiny Vojenské policie).

Své otázky pro hosta pořadu Rozstřel pište ZDE

V pondělí ráno pachatel na následky zranění po střelbě zemřel v krakovské nemocnici. Němec však jinak nechtěl hodnotit, zda celý zákrok proběhl správně. „Jakmile to budou rozebírat, mohou dojít k tomu, že se mohlo něco udělat jinak. Ale takhle od stolu je těžké to hodnotit. Vůbec bych se nepouštěl do toho,“ řekl.

Lze čelit ozbrojenému útočníkovi s dlouhou zbraní a taktickou výbavou pouze s pistolí a obstát za cenu vlastního zranění? A jak by takový zákrok dopadl v tuzemských podmínkách? I na to odpověděl Lumír Němec v pořadu Rozstřel na iDNES.cz.

Hostem pořadu Rozstřel je Lumír Němec, bývalý člen Útvaru rychlého nasazení. Pořad moderuje Elen Černá.
Hostem pořadu Rozstřel je Lumír Němec, bývalý člen Útvaru rychlého nasazení. Pořad moderuje Elen Černá.
Hostem pořadu Rozstřel je Lumír Němec, bývalý člen Útvaru rychlého nasazení. Pořad moderuje Elen Černá.
Hostem pořadu Rozstřel je Lumír Němec, bývalý člen Útvaru rychlého nasazení. Pořad moderuje Elen Černá.
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