Zásah v Krakově obletěl svět. V Rozstřelu na iDNES.cz ho hodnotí profesionál

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Tragické události vypukly v sobotu odpoledne na hlavním náměstí v Krakově. Mladý Polák tam vjel automobilem a začal střílet na kolemjdoucí. Útok si vyžádal šest mrtvých a patnáct zraněných, přičemž podezřelý pachatel podle dosavadních zjištění už dříve zabil i své rodiče a sestru v Ostrowci Świętokrzyském.
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Skuteční hrdinové, ocenil Tusk po střelbě v Krakově policisty. Zásah zachytilo video
Když se střelec pokusil z místa činu unikat, došlo v ulicích k dramatické přestřelce s přivolanou policejní hlídkou. Záběry z místa zachycují moment, kdy proti útočníkovi stanuli policisté. „Ti kluci to udělali nejlépe, jak mohli. To, že střelec zásah přežil, může být důsledek několika faktorů. Policista má například u nás povinnost co nejvíce chránit život toho pachatele. Nevím, jak to mají v Polsku, u nás by policista měl problémy,“ řekl k zásahu Lumír Němec, bývalý člen elitního Útvaru rychlého nasazení (URNA) a velitel SOGu (Speciální a výsadkové skupiny Vojenské policie).
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V pondělí ráno pachatel na následky zranění po střelbě zemřel v krakovské nemocnici. Němec však jinak nechtěl hodnotit, zda celý zákrok proběhl správně. „Jakmile to budou rozebírat, mohou dojít k tomu, že se mohlo něco udělat jinak. Ale takhle od stolu je těžké to hodnotit. Vůbec bych se nepouštěl do toho,“ řekl.
Lze čelit ozbrojenému útočníkovi s dlouhou zbraní a taktickou výbavou pouze s pistolí a obstát za cenu vlastního zranění? A jak by takový zákrok dopadl v tuzemských podmínkách? I na to odpověděl Lumír Němec v pořadu Rozstřel na iDNES.cz.