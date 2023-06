Policie dopadla 14 převaděčů. Za milion eur propašovali do EU tisíc migrantů

Policie zadržela 14 lidí, které viní z organizování nelegální migrace z Turecka do Česka nebo dále do dalších zemí EU. Jeden český občan a 13 cizinců dopomohli podle kriminalistů k nezákonnému překročení hranic nejméně tisícovce migrantů. ČTK to dnes sdělil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej.