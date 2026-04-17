Řidič ukradl motory za 35 milionů, hrozí mu až deset let vězení

Autor: ,
  21:21
Královéhradecká policie ukončila vyšetřování loňské krádeže zhruba stovky motorů do osobních aut za téměř 35 milionů korun. Navrhla obžalovat jednapadesátiletého řidiče kamionu, který náklad vezl z Polska do Česka. Muž je ve vazbě a hrozí mu až deset let vězení, informovala mluvčí policie Magdaléna Vlčková. Asi pětinu motorů policie našla v Německu.

Ilustrační fotka. | foto: Profimedia.cz

Řidič podle detektivů motory naložený návěs při cestě z Polska do Česka vyměnil za prázdný, který vypadal téměř identicky. Na Trutnovsku pak nahlásil údajnou krádež nákladu z návěsu.

Řidič kamionu vyměnil návěsy. Pak ohlásil, že mu ukradli motory za 35 milionů

„Pravděpodobně z důvodu, aby zakryl stopy a ztížil případné objasnění, měl na návěsech zaměnit registrační značky. Následně pokračoval v cestě, v České republice oznámil krádež a postavil se do role oběti,“ uvedla dříve policie. Podezřelého policie zatkla loni v říjnu na dálnici D1.

Posun v případu ukradených motorů za 35 milionů. Část se jich našla v Německu

Policie má také podezření, že na krádeži se řidič nepodílel sám. Kriminalisté jej proto obvinili z krádeže spáchané ve spolupachatelství. Tuto právní kvalifikaci v návrhu státnímu zástupci kriminalisté zachovali.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Česko nestíhá krizi duševního zdraví. Pomoc musí přijít rychleji, říká Protopopová

Nejčtenější

Osvobodili jsme Maďarsko, slaví Magyar. Má ústavní většinu, Orbán prohrál

Péter Magyar, vůdce maďarské opoziční strany Tisza, mává v Budapešti státní...

Maďarská opoziční strana Tisza získá ve 199členném parlamentu ústavní většinu, vyplývá z neúplných výsledků parlamentních voleb. Současný premiér Viktor Orbán už večer uznal porážku a blahopřál...

Zemřel herec Jan Potměšil. Pohádkový švec Jíra i Martin z Bony a klid

Rozloučit se s herečkou Libuší Šafránkovou dorazil i její kolega Jan Potměšil...

Ve věku 60 let zemřel ve čtvrtek večer ve spánku po delší nemoci divadelní a filmový herec Jan Potměšil, sdělila jeho manželka Radka Potměšilová. Vzpomínku následně sdílel divadelní Spolek Kašpar, v...

Důlní kolos míří do šrotu. Ukrýval i zasedačku, kuchyň či šatnu s nahotinkami

Korečkové rypadlo RK 5000 v lomu ČSA na Mostecku. (15. dubna 2026)

Už jen několik dní bude vcelku největší důlní velkostroj v České republice. Obří korečkové rypadlo RK 5000, které desítky let dominovalo lomu ČSA na Mostecku, čeká likvidace. Dělníci ho začnou...

KVÍZ: Zvládli byste se dostat na gympl? Zkuste si dvacet příkladů z přijímaček

Přijímací zkoušky na střední školu (2025)

Žáci pátých a sedmých tříd mají za sebou oba pokusy jednotných přijímacích zkoušek od společnosti Cermat. O necelých 12 tisíc míst na víceletá gymnázia se utkalo 26 tisíc zájemců.Z testů z matematiky...

Pražský Dvorecký most se otevřel. Ať bezpečně slouží sto let, přeje si Svoboda

V Praze se otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku...

V Praze se dnes před polednem slavnostně otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku Vltavu. Nové přemostění Praze rozhodně pomůže, shodují se představitelé města i městských...

Řidič ukradl motory za 35 milionů, hrozí mu až deset let vězení

Ilustrační fotka.

Královéhradecká policie ukončila vyšetřování loňské krádeže zhruba stovky motorů do osobních aut za téměř 35 milionů korun. Navrhla obžalovat jednapadesátiletého řidiče kamionu, který náklad vezl z...

17. dubna 2026  21:21

Koncerty a po letech zbrusu nová píseň. Poslechněte si, s čím přichází Céline Dion

Nemocná Céline Dion se ukázala na veřejnosti. Plakala dojetím

Kanadská zpěvačka Céline Dion, která po nemoci chystá na letošek návrat na pódia, zveřejnila po více než šesti letech novou původní píseň Dansons (Tancujme). Oznámilo to hudební vydavatelství Sony...

17. dubna 2026  20:58

Vlak ve Svitavách srazil člověka, provoz byl obnoven

Od neděle 14. prosince se na železniční stanici Jihlava město vrací cestující....

V železniční stanici ve Svitavách byl dnes v podvečer zastavený asi na hodinu provoz. Rychlík na přejezdu srazil a usmrtil člověka. Trať po 20. hodině byla plně zprovozněna, uvedl mluvčí Správy...

17. dubna 2026  19:19,  aktualizováno  20:21

Bělorusko staví cesty a dělostřelecká postavení u Ukrajiny, varoval Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (16. dubna 2026)

Rusko se opět pokouší zatáhnout Bělorusko do války proti Ukrajině, varoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po poradě s hlavním velitelem ukrajinské armády. Poukázal na zprávy rozvědky o...

17. dubna 2026  20:19

Licencované obchody s kratomem fungují dobře, tvrdí Bém. Upozorňuje na černý trh

Pavel Bém

Licencované obchody a e-shopy, které mohou regulovaně prodávat kratom, fungují v Česku dobře. Po pátečním jednání rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky to novinářům řekl národní...

17. dubna 2026  20:05

Řidička seniorka prorazila autem výlohu luxusního obchodu v Praze

Osobní auto narazilo v Pařížské ulici do výlohy obchodu (17. dubna 2026)

V Pařížské ulici v centru Prahy zasahovali policisté u nehody osobního auta, které prorazilo výlohu jednoho z obchodů. Událost se obešla bez zranění.

17. dubna 2026  19:43,  aktualizováno  20:03

Kaczynského strana strádá. Vůdce stárne a churaví, PiS se mu rozpadá pod rukama

Premium
Předseda polské strany Právo a spravedlnost Jaroslaw Kaczynski uctil památku...

Osm let vládli Polsku, v opozici však konzervativci Jaroslawa Kaczynského stále marně hledají nový začátek. Strana Právo a spravedlnost se v průzkumech zvolna propadá, její přední tváře se rozhádaly...

17. dubna 2026

České dráhy nemusejí státu vracet miliardy, konkurenti u soudu neuspěli

Nový dovětek k logu chtějí České dráhy použít postupně na všech svých vlacích.

České dráhy (ČD) nemusejí vracet státu více než sedm miliard korun, které dostaly v roce 2008 za převod majetku na tehdejší Správu železniční dopravy cesty (SŽDC). Pražský vrchní soud zamítl odvolání...

17. dubna 2026  19:26

Zmrazených 20 miliard dolarů a tankery plné ropy? Jakou cenu Trump zaplatí Íránu

Americký prezident Donald Trump (2026)

Prezident Spojených států Donald Trump sice po íránském uvolnění Hormuzského průlivu tvrdí, že americká blokáda stále platí, ve středu už však přes ni pronikly první íránské lodě. Sporné je také...

17. dubna 2026  19:17

Stát se zbavil další odpovědnosti: dotovat plavání pro školáky. Zůstává však povinné

Ilustrační snímek

Dopravu a prostor na povinné školní plavání od ledna neplatí stát, ale mají je hradit zřizovatelé základních škol, tedy obce a města. Vyplývá to z páteční odpovědi ministerstva školství. Důvodem...

17. dubna 2026  18:54

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Paliva po otevření Hormuzu rychle zlevní, návrat k normálu ale potrvá, míní analytici

Situace v Hormuzském průlivu a jeho okolí: ukazuje čekající tankery a nákladní...

Otevření Hormuzského průlivu představuje pro ropný trh velkou úlevu, ceny ropy i pohonných hmot by v následujících dnech měly rychle klesat. Návrat k normálu a předválečným cenám ale může trvat i...

17. dubna 2026  18:19

Írán otevřel Hormuz obchodním lodím. Dál ale trvá americká blokáda, reagoval Trump

Tankery poblíž ománského Muscatu (7. března 2026)

Írán přestal zcela blokovat průjezd Hormuzským průlivem pro obchodní lodě. Tamější ministr zahraničí Abbás Arakčí to oznámil v souvislosti s uzavřením příměří mezi Izraelem a Libanonem. To totiž...

17. dubna 2026  15:02,  aktualizováno  17:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.