Řidič ukradl motory za 35 milionů, hrozí mu až deset let vězení

Řidič podle detektivů motory naložený návěs při cestě z Polska do Česka vyměnil za prázdný, který vypadal téměř identicky. Na Trutnovsku pak nahlásil údajnou krádež nákladu z návěsu.
|
Řidič kamionu vyměnil návěsy. Pak ohlásil, že mu ukradli motory za 35 milionů
„Pravděpodobně z důvodu, aby zakryl stopy a ztížil případné objasnění, měl na návěsech zaměnit registrační značky. Následně pokračoval v cestě, v České republice oznámil krádež a postavil se do role oběti,“ uvedla dříve policie. Podezřelého policie zatkla loni v říjnu na dálnici D1.
|
Policie má také podezření, že na krádeži se řidič nepodílel sám. Kriminalisté jej proto obvinili z krádeže spáchané ve spolupachatelství. Tuto právní kvalifikaci v návrhu státnímu zástupci kriminalisté zachovali.