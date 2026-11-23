Psychoterapeutovi hrozí v případě odsouzení až desetiletý trest vězení. Sdělil to mluvčí pražské policie Richard Hrdina.
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Šlo o terapii, nehladil jsem ji. Psychiatr odmítl obžalobu ze sexuálního chování
„V tomto případu bylo již vyšetřování ukončeno a v minulém týdnu detektivové z 6. oddělení Prahy I předložili státnímu zástupci Městského státního zastupitelství v Praze návrh na podání obžaloby proti třiapadesátiletému muži,“ uvedl mluvčí.
Hrdina dříve uvedl, že muž zneužil minimálně sedm klientek, které za ním docházely do Černínské ulice. Policie ho obvinila v listopadu loňského roku.
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Cimický obdržel výzvu od soudu. Do vězení má nastoupit na konci listopadu
Podobné případy řešili policisté i v minulosti. Richarda Pobiše poslal soud na 5,5 roku do vězení za to, že při masážích a fyzioterapiích v roce 2020 a v letech 2023 až 2024 sexuálně napadl 26 žen. Za sexuální útoky a vydírání dostal pětiletý trest také psychiatr Jan Cimický, který by měl v nejbližších dnech nastoupit do vězení. Pražský městský soud se v současnosti zabývá také kauzou psychiatra Petra Smolíka viněného z nevhodného sexuálního chování vůči pacientce.
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6. ledna 2026