Podle NCOZ gang organizoval cesty z Maďarska a Rumunska přes území České republiky. Obvinění podle vyšetřovatelů pomohli nejméně 63 migrantům k neoprávněnému překročení české státní hranice. Od každého vybírali stovky eur.
Případ s krycím názvem Klondajk vyšetřovala policie od roku 2024. V říjnu 2025 zahájila trestní stíhání a podezřelé zadržela v Praze, Středočeském a Ústeckém kraji. Jeden z obviněných zůstává ve vazbě.
Všem stíhaným hrozí za organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice trest odnětí svobody v rozmezí dvou až osmi let. O podání obžaloby rozhodne Okresní státní zastupitelství v Teplicích.