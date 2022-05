„Trefit cíl není jako pípnout šunku na kase.“ Policie láká i na víc peněz a volna

Práce u policie není podle policejního prezidenta Martina Vondráška pro lidi, kteří chtějí stereotypní zaměstnání. „Kdo chce dělat různorodou práci a má nějaký svůj cíl, chce na sobě pracovat, chce růst, třeba se i stěhovat v rámci České republiky a mít zajištěnou tu samou práci, tak ať jde k policii. Bude mít satisfakci a bude moct dělat to, co ho baví,“ řekl policejní prezident.

Upozornil například na to, že po složení služební zkoušky jsou policisté ve služebním poměru na dobu neurčitou nebo na to, že průměrný plat u policie převyšuje 50 tisíc korun.

„Naučili mě brzy ráno vstávat“

„Policie mi umožnila vysokoškolské vzdělání, jazykové vzdělání, možná mě naučila brzo ráno vstávat, chodit ze služby, když je všechno hotovo, naučila mě prohrávat a vyhrávat a taky mě naučila domů chodit s pocitem, že dělám něco pro bezpečnost této země,“ popsal Vondrášek.

Podle Vondráška se policii daří nabírat nové kolegy, ze sboru ale policisté také odcházejí. „Pakliže v roce 2018 rozšířilo naše řady 1 500 nových policistů a policistek, loni už to bylo více než 2 200. Nicméně stejný počet policistů odchází ze služebního poměru, takže policie má šest let stejné fyzické stavy a je to na naši práci ve zhoršující se bezpečnostní situaci tak tak. A my se potřebujeme rozvíjet,“ vysvětlil Vondrášek.

Policie se podle něj soustředí právě i na stabilizaci déle sloužících policistů. První kroky by měly startovat na začátku července, dodal Vondrášek.

O možnostech práce bude policie informovat jak v médiích, tak i na sociálních sítích, ve školách či v pracovních agenturách. Kampaň potrvá minimálně do podzimu letošního roku. Velká část kampaně podle Vondráška vznikala v rámci sboru, za reklamní prostory zaplatí policie jednotky milionů korun.

„Hardwary, softwary, dobrý káry“

Novou kampaní se policie snaží cílit na mladé uchazeče. A asi je odloudit z jiných pracovních odvětví. Ve videu, které zveřejnila na svých stránkách padají hlášky, jako například „trefit cíl, není jako pípnout šunku na kase“ nebo „najdeš tu hardwary, softwary, dobrý káry, bodyguardy“.

V současné době se problém s nedostatkem policistů řeší tím, že spojuje poddimenzované útvary. Tento krok ostře kritizují starostové. „Slučováním různých obvodních oddělení dojde ke zhoršení bezpečnostní situace. Například obvodní oddělení Mimoň již rok slouží s ­Doksy, tudíž dva policisté hlídají přes pět set kilometrů čtverečních, kde mají více než dvacet tisíc lidí, což není v jejich silách jakkoliv uhlídat,“ reaguje starosta Mimoně Petr Král.

Uchazeči o práci u policie musí mít kromě českého občanství a věku nad 18 let také čistý trestní rejstřík a maturitu nebo vyšší vzdělání. Mimo to nesmí být členy politické strany nebo hnutí a nemohou vykonávat živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost. Rovněž jim není dovoleno být v řídících nebo kontrolních orgánech právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost.