Žena v Bílině napadla ministryni Mrázovou. Útočnice skončila hospitalizovaná

„Kriminalisté prověřují okolnosti a motiv samotného napadení,“ doplnila na síti X policie. Zároveň dosavadním zjištěním vyloučila, že by se jednalo o politicky motivovaný čin.
„Po sdělení obvinění z nebezpečného vyhrožování byl podán podnět k návrhu na vzetí obviněné do vazby, který státní zástupce neakceptoval,“ informovali dále policisté. Žena je nyní hospitalizovaná ve zdravotnickém zařízení, dodala policie.
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Mrázová hájí své kauzy detaily ze života i slzami. Hra na city, reaguje opozice
Základní sazba za nebezpečné vyhrožování podle trestního zákoníku je trest až rok vězení. V případě nebezpečného vyhrožování musí jít o výhrůžku usmrcením, těžkou újmou na zdraví nebo jinou těžkou újmou.
Než se Mrázová loni stala ministryní pro místní rozvoj, byla v Bílině starostkou.
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7. května 2026