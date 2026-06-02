Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Policie odložila prověřování Macinkových zpráv Pavlovi, rozhodnutí je pravomocné

Autor: ,
  13:18aktualizováno  13:30
Rozhodnutí policie o odložení prověřování zpráv ministra Petra Macinky (Motoristé) prezidentovu poradci Petru Kolářovi je pravomocné, sdělil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Policie o odložení případu informovala koncem dubna, mluvčí prezidenta Vojtěch Šeliga tehdy uvedl, že ho Kancelář prezidenta republiky respektuje.
Ministr zahraničí Petr Macinka

Ministr zahraničí Petr Macinka | foto:  Petr Topič, MAFRA

Ministr zahraničí Petr Macinka
Ministr zahraničí Petr Macinka
Ministr zahraničí Petr Macinka
Ministr zahraničí Petr Macinka
17 fotografií

Zprávy Hrad zveřejnil koncem ledna. Macinka v nich naléhal na to, aby prezident jmenoval poslance Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí. Prezident v jejich obsahu viděl znaky politického vydírání a jeho kancelář se kvůli tomu obrátila na policii. Macinka zprávy označil za běžnou součást politického vyjednávání. Odmítl, že šlo o vydírání.

Další dějství kauzy „vydíracích“ esemesek od Macinky: Pavel zamíří na policii

Macinka ve zprávách napsal, že „stojí před nevratným rozhodnutím, jak dál s panem prezidentem“. Pavel podle něj může získat klid, když bude čestný prezident Motoristů Turek na ministerstvu životního prostředí. „Pokud ale ne, spálím mosty způsobem, který vejde do učebnic politologie jako extrémní případ kohabitace,“ uvedl mimo jiné.

Vydírání se podle trestního zákoníku dopustí ten, kdo někoho jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutí, aby něco konal, opominul nebo trpěl. NCOZ dostala případ na starosti z toho důvodu, že se podezření na protiprávní jednání týkalo ústavního činitele.

Vstoupit do diskuse (12 příspěvků)

Nejčtenější

Británie je postavená pro klima, které už neexistuje. Jak odolá 40 stupňům?

Návštěvnice pláže v britském Brightonu (24. května 2026)

Britská infrastruktura je podle vládních klimatických poradců postavená pro klima, které již neexistuje. Aby zvládla dopady globálního oteplování, bude potřeba zásadních změn. Vyplývá to ze středeční...

Co vám vadí, sedláci? Nájezd amerických pickupů zaskočil vesnici, létala ostrá slova

Zhruba 15 až 20 RAM vozů zaparkovalo na návsi v Holašovicích. (30. května 2026)

Klaksony místo venkovské pohody. Desítky amerických pickupů RAM vjely v sobotu bez ohlášení na náves v Holašovicích na Budějovicku, které jsou památkou UNESCO. Místní mluví o porušování pravidel i...

Pražané mají nové místo klidu. Natrvalo se otevřela zahrada slavné vily

Zahrada pražské Rothmayerovy vily se otevřela veřejnosti. (27. května 2026)

Praha získala další klidné zákoutí, kam lze uniknout před ruchem města. Muzeum Prahy otevřelo veřejnosti zahradu Rothmayerovy vily v Praze 6. Návštěvníci tu najdou stín, ticho, umělecké sklo i...

Školní výlet na Pálavu skončil tragédií. Smrt 32 dětí je citlivá i po 90 letech

Hroby v Rakvicích projdou pečlivou rekonstrukcí. Bude na ni dohlížet...

Školní výlet na nedalekou Pálavu skončil v roce 1936 strašlivou tragédií. Při plavbě přes rozbouřenou Dyji se utopilo 32 žáků místní školy, kterým bylo 8 až 10 let. Dodnes je to pro obec Rakvice...

Usměvavý Feri opustil vězení. Prozradil, kam teď zamíří

Exposlanec Dominik Feri opouští teplickou věznici po úspěšné žádosti o...

Exposlanec Dominik Feri dnes po 15:30 opustil brány teplické věznice. Tamní soud totiž pravomocně vyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění. Za mřížemi si odpykal dvě třetiny z tříletého trestu za...

Policie odložila prověřování Macinkových zpráv Pavlovi, rozhodnutí je pravomocné

Tisková konference Ministerstva zahraničí a Fotbalové asociace ČR k informacím...

Rozhodnutí policie o odložení prověřování zpráv ministra Petra Macinky (Motoristé) prezidentovu poradci Petru Kolářovi je pravomocné, sdělil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu...

2. června 2026  13:18,  aktualizováno  13:30

Jdu z Edenu a slyším svoji píseň. Ewa Farna se na Václaváku přidala k mladé zpěvačce

Ewa Farna si na Václaváku zazpívala s amatérskou umělkyní

Být ve správný čas na správném místě. Tak by se dal popsat jedinečný zážitek, který se naskytl mladé zpěvačce vystupují pod jménem Natalli. V momentě, kdy s kytarou na pražském Václavském náměstí...

2. června 2026  13:23

Ukrajinský teror vytvořil nový model války, toto je odveta, říká Kreml o útoku na Kyjev

Sledujeme online
Ruský útok na Kyjev a jeho následky (2. června 2026)

Kreml označil poslední ukrajinské údery za teroristické činy, vytvářejí podle něj nový model války. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov se tak vyjádřil po ruských útocích z noci na úterý, které...

2. června 2026  13:02,  aktualizováno  13:21

Nelegální kebab zničily pokuty. Likvidační, říká majitel a chce soud, sousedé se bojí

Premium
Nelegální provozovna rychlého občerstvení s kebabem v Chomutovské ulici v...

Z terasy zmizely stolky i židličky, dveře jsou zamčené a velká okna zakrývá papír. Nelegální provozovna rychlého občerstvení v přízemí mosteckého bytového domu, která fungovala v prostorách...

2. června 2026  13:18

Zvýšení rodičovského příspěvku na 400 tisíc korun bude mít širokou podporu

Přímý přenos
Ministr práce Aleš Juchelka (ANO) na schůzi Sněmovny, kde se mimo jiné...

Rodičovský příspěvek by se měl od ledna příštího roku zvýšit ze 350 na 400 tisíc korun pro rodiče, kteří pečují o dítě do tří let, a ze 700 na 800 tisíc korun u dvojčat či vícerčat. Zvýšení...

2. června 2026,  aktualizováno  13:15

Národní divadlo ruší plánovanou oslavu Ivy Janžurové

Herečka Iva Janžurová a ředitel Národního divadla Jan Burian (19. května 2026)

Národní divadlo oznámilo, že ruší akci naplánovanou na sobotu 13. června. V ten den měla Iva Janžurová oslavit své nedávné pětaosmdesáté narozeniny na jevišti Stavovského divadla. „Paní Iva se nyní...

2. června 2026  12:45

Americké farmáře dusí cla na kombajny a traktory. Trump proto musel ustoupit

Prezident Donald Trump na setkání s farmáři v Bílém domě 27. března 2026

Rostoucí náklady amerických farmářů a následné zdražování potravin přivedly prezidenta Donalda Trumpa k dalšímu ústupku v jeho obchodní politice. Rozhodl, že sníží cla na zemědělskou techniku, jako...

2. června 2026  12:44

V novém Toy Story ukážeme hrůzu dneška: děti přilepené u displeje, hlásí Tom Hanks

Tom Hanks na akci k filmu Toy Story 5: Příběh hraček v Londýně (28. května 2026)

Oscarový herec Tom Hanks v souvislosti s blížící se premiérou nového filmu ze série Toy Story prohlásil, že snímek poukazuje na dnešní závislost dětí na obrazovkách. To je dle jeho názoru problém,...

2. června 2026  12:38

Velká pocta. Tchajwanský prezident udělil Vystrčilovi Řád příznivých oblaků

Tchajwanský prezident Laj Čching-te udělil předsedovi českého Senátu Miloši...

Tchajwanský prezident Laj Čching-te udělil předsedovi českého Senátu Miloši Vystrčilovi vysoké vyznamenání – Řád příznivých oblaků. Podle tchajwanské tiskové agentury CNA ocenil Vystrčilovu...

2. června 2026  12:37

Rusko masivně zaútočilo na Dnipro a Kyjev: mrtví a stovky zraněných

Sledujeme online
Ruský útok na Kyjev (2. června 2026)

Ukrajina se svými útoky na Starobilsk a Heničesk zřejmě rozhodla dodat konfliktu s Ruskem nový rozměr, řekl v pondělí dle serveru RBK ruský prezident Vladimir Putin na jednání k nedávnému...

2. června 2026  6:59,  aktualizováno  12:25

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Koně Převalského z pražské zoo jsou už v kazašské stepi, stráví tam zhruba rok

Pražská zoologická zahrada vypustila čtyři hřebce koně Převalského do...

Čtyři hřebce koně Převalského z pražské zoologické zahrady v pondělí večer vypustili do aklimatizačních ohrad ve Zlaté stepi v Kazachstánu. Stráví tam zhruba rok, aby si zvykli na stepní podmínky. Ke...

2. června 2026  12:23

Krása, která je vidět jen z nebe. Na poli na Hodonínsku vznikla srdce z vlčích máků

Srdce z rozkvetlých máků na poli u Šardic na Hodonínsku. (2. 6. 2026)

Při pohledu ze země zde nic zvláštního k vidění není, z nebe však pohled na pole u Šardic na Hodonínsku zahřeje u srdce. Soukromý zemědělec zde totiž z rudých vlčích máků minulý týden vysekal dvě...

2. června 2026  12:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.