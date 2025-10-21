Průšvih s vrahem na výletě. Zkoumali jsme, jak se bude chovat, hájila se léčebna

A to klíčové, ačkoliv muž může zcela bezdůvodně úplně kohokoliv zavraždit, ukázalo se, že na svobodě byl proto, že lékaři testují, jestli je možný jeho návrat do společnosti. Obyvatelé Bohnic, odkud muž uprchl, píší na soudy, státní zastupitelství i politikům, aby změnili pravidla. A aby vrazi, byť by zabíjeli pod vlivem psychického onemocnění, nemohli ven.
Nemocnice a ohradila se proti tomu, aby byl Yarynych označován jako vrah, je podle ní pacientem a označovat jej za vraha je pro něj podle lékařů hluboce stigmatizující.