Průšvih s vrahem na výletě. Zkoumali jsme, jak se bude chovat, hájila se léčebna

Václav Janouš

Václav Janouš
Policisté po celé Praze měli minulé pondělí nejnaléhavější poplach. Hledali nebezpečného vraha, který loni během čtyř dnů napadl šest lidí včetně policisty a jednoho člověka zabil. Vraždil pod vlivem schizofrenie, trpěl bludy a halucinacemi. Po vraždě však neskončil v detenci, ale v bohnické psychiatrické léčebně, kam se však z vycházky 10. října nevrátil. Naštěstí ho našli o den později v parku u hlavního nádraží v Praze – dříve, než u něj přestaly působit tlumicí léky.

A to klíčové, ačkoliv muž může zcela bezdůvodně úplně kohokoliv zavraždit, ukázalo se, že na svobodě byl proto, že lékaři testují, jestli je možný jeho návrat do společnosti. Obyvatelé Bohnic, odkud muž uprchl, píší na soudy, státní zastupitelství i politikům, aby změnili pravidla. A aby vrazi, byť by zabíjeli pod vlivem psychického onemocnění, nemohli ven.

Nemocnice a ohradila se proti tomu, aby byl Yarynych označován jako vrah, je podle ní pacientem a označovat jej za vraha je pro něj podle lékařů hluboce stigmatizující.

