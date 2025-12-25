Kriminalita v Česku letos klesla. Přibylo ale vražd, v Jihomoravském kraji o 160 procent

  12:03
Kriminalita v Česku zatím v letošním roce klesla. Policie do konce listopadu zaznamenala 159 506 trestných činů, meziročně je to o 2801 méně. Vražd mírně přibylo. Včetně pokusů a příprav jich policisté řešili 141, o čtyři více než za prvních 11 měsíců roku 2024. Podle statistik, které policie zveřejnila na svých webových stránkách, výrazně narostl počet vražd v Jihomoravském kraji.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Většina vražd, konkrétně 74, byla letos stejně jako v předchozích letech motivována podle policistů osobními vztahy. Kriminalisté také evidují čtyři loupežné vraždy, tři vraždy na objednávku a dvě se sexuálním motivem. Statistiky neuvádí, kolik trestných činů pachatelé dokonali, ani počet obětí vražd.

Z celkového počtu vražd se policistům dosud podařilo objasnit 114 skutků. Mladistvé pachatele od 15 do 17 let eviduje policie u deseti skutků, dítě mladší 15 let pak zaznamenala jako pachatele u jednoho trestného činu vraždy.

Vražd v Česku přibylo. V Praze není nejhůř, přeskočil ji jeden z krajů

Nejvíce vražd letos policisté registrovali v Jihomoravském kraji, kde se jich podle statistik do konce listopadu stalo 26, o 16 více než ve stejném období loňského roku. Více vražd evidovali policisté i v Praze nebo v Olomouckém kraji, méně naopak v Ústeckém či Jihočeském kraji.

Do konce listopadu policisté evidovali pokles ve většině kategorií kriminality. Hospodářských trestných činů registrovali do konce listopadu 11 630, meziročně o 534 méně. Majetkových trestných činů se stalo 25 221, oproti předchozímu roku jich ubylo o 345.

U násilné kriminality byl pokles mírnější, policisté takových trestných činů registrovali o 20 méně, a to 12 899. Mravnostních trestných činů letos naopak přibylo o 296 na 3501 skutků. Vojenských a protiústavních činů policisté řešili 29, loni to bylo 24.

Kriminalita mladistvých v Česku je na vzestupu. Od roku 2021 vzrostla o třetinu

Nejvíce trestných činů policisté do konce listopadu evidovali tradičně v Praze, bylo jich 32 247. Následoval Moravskoslezský kraj s 19 967 skutky a Středočeský kraj s 17 261 trestnými činy. Zatímco v Praze a ve Středočeském kraji trestných činů meziročně ubylo, Moravskoslezský kraj eviduje nárůst o zhruba 800 skutků. Nejméně trestných činů se letos stalo v Karlovarském a Pardubickém kraji a také na Vysočině. Ani v jednom z těchto krajů letos počet evidovaných skutků nepřesáhl 5000.

Objasněnost se stejně jako v minulých letech zatím pohybuje okolo 40 procent. Policisté dosud vyšetřili téměř 70 tisíc z evidovaných trestných činů. Nejlépe se kriminalistům dařilo řešit vraždy, nejnižší objasněnost má majetková kriminalita.

Za celý loňský rok policie v Česku evidovala 173 322 trestných činů, což je o 8096 méně než o rok dříve. Kriminalita tak meziročně poklesla o 4,5 procenta. Vražd se loni stalo 151, o osm méně než v předchozím roce.

Nejvíc požárů za pět let. Často hořelo kvůli prskavkám, do akce muselo i rypadlo

Hasiči zasahovali u požáru bytu v ulici Lučišníků v Praze 5, odkud bylo...

Hasiči v Česku na Štědrý den vyjížděli k 72 požárům, což je nejvíce za posledních pět let. Nikdo při nich nezemřel, zranění utrpělo 12 lidí. Příčinou bylo i neopatrné zacházení s prskavkami. Celková...

25. prosince 2025  9:17

Kim se zúčastnil testu rakety a kontroloval jadernou ponorku. Dostal vzkaz od Putina

Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštívil doky, kde KLDR podle státních médií...

Severokorejský vůdce Kim Čong-un se zúčastnil testu nové protivzdušné rakety. Informovala o tom severokorejská státní média a agentury AFP a Reuters. Ve středu navštívil i doky, kde KLDR podle...

25. prosince 2025  7:47

