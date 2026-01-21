Policie ukáže statistiky kriminality za loňský rok, zřejmě přibylo vražd

Za prvních 11 měsíců loňského roku zaznamenala policie 159 506 trestných činů, meziročně o 2 801 méně. Pokles evidovala ve většině kategorií kriminality. Vražd včetně pokusů a příprav řešili detektivové 141, o čtyři více než od ledna do listopadu předloni. Výrazný nárůst vražd pak policisté zjistili v Jihomoravském kraji.
Většina vražd, konkrétně 74, byla loni stejně jako v předchozích letech motivována podle policistů osobními vztahy. Kriminalisté také evidují čtyři loupežné vraždy, tři vraždy na objednávku a dvě se sexuálním motivem.
Loni zemřelo na silnicích 428 lidí, podruhé za sebou nejméně od roku 1961
Objasněnost se stejně jako v minulých letech do listopadu pohybovala okolo 40 procent. Nejlépe se kriminalistům dařilo řešit vraždy, nejnižší objasněnost má majetková kriminalita.
V roce 2024 policie v Česku evidovala 173 322 trestných činů, což je o 8096 méně než o rok dříve. Kriminalita tak meziročně poklesla o 4,5 procenta. Vražd se předloni stalo 151, o osm méně než v předchozím roce.