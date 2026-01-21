Policie ukáže statistiky kriminality za loňský rok, zřejmě přibylo vražd

  11:11
Policejní prezident Martin Vondrášek a jeho náměstek pro kriminální službu a vyšetřování Tomáš Kubík představí vývoj kriminality v Česku v loňském roce. Z údajů za leden až listopad zatím vyplynulo, že trestná činnost oproti stejnému období v roce 2024 klesla. Mírně přibylo vražd. Tisková konference je plánována na 13. hodinu a iDNES.cz ji bude vysílat živě.

Ředitelství dopravní policie na tiskové konferenci vyhodnocovalo dopravní nehodovost za rok 2025. Policejní prezident Martin Vondrášek. (9. ledna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Za prvních 11 měsíců loňského roku zaznamenala policie 159 506 trestných činů, meziročně o 2 801 méně. Pokles evidovala ve většině kategorií kriminality. Vražd včetně pokusů a příprav řešili detektivové 141, o čtyři více než od ledna do listopadu předloni. Výrazný nárůst vražd pak policisté zjistili v Jihomoravském kraji.

Většina vražd, konkrétně 74, byla loni stejně jako v předchozích letech motivována podle policistů osobními vztahy. Kriminalisté také evidují čtyři loupežné vraždy, tři vraždy na objednávku a dvě se sexuálním motivem.

Loni zemřelo na silnicích 428 lidí, podruhé za sebou nejméně od roku 1961

Objasněnost se stejně jako v minulých letech do listopadu pohybovala okolo 40 procent. Nejlépe se kriminalistům dařilo řešit vraždy, nejnižší objasněnost má majetková kriminalita.

V roce 2024 policie v Česku evidovala 173 322 trestných činů, což je o 8096 méně než o rok dříve. Kriminalita tak meziročně poklesla o 4,5 procenta. Vražd se předloni stalo 151, o osm méně než v předchozím roce.

Historik boří mýty o Zápotockém. Nebyl kápo v koncentráku ani „hodný“ Tonda

Česko pokryla silná ledovka, komplikovala dopravu. Varování platí i pro další dny

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Předpověď meteorologů se naplnila. Silná ledovka v úterý komplikovala dopravu, hlavně železniční. Kvůli námraze na trolejích a sněhové kalamitě byly zrušeny desítky spojů, jiné jedou pouze v části...

Český chlapec zemřel v lavině. Zarazil se v zábraně, v níž neměl šanci, ukazuje snímek

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu zemřel český chlapec, kterého při...

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu v úterý zemřel 13letý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu zachytila lavina. Záchranáři hocha vyprostili a poté se ho marně snažili 45 minut...

Náraz odmrštil těla stovky metrů. „Divná“ nehoda ve Španělsku dál budí otázky

Záchranáři na místě nehody dvou vykolejených vlaků ve Španělsku (19. ledna 2026)

Španělští vyšetřovatelé pokračují v objasňování tragické srážky dvou vlaků na jihu země. Náraz byl tak silný, že některá těla byla nalezena ve vzdálenosti stovek metrů od místa srážky. Nehoda u...

Dva mrtví a šest zraněných. Střelec si na úřadu v Chřibské vyřizoval osobní spory

Střelbou poškozené auto v Chřibské na Děčínsku, kde útočník střílel na obecním...

V Chřibské na Děčínsku jsou po střelbě na obecním úřadě mezi šesti zraněnými tři civilní občané a tři policisté, řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Zemřel muž a střelec. Útočník měl u sebe při činu...

Policisté zastavili pojízdný vrak s platnou technickou, na autě našli 21 závad

Policisté zastavili v Jindřichově Hradci auto, které na silnice nepatří. Na...

Auto, které se sotva drželo na silnici a připomínalo spíš vrak než provozuschopný vůz, zastavili policisté v Jindřichově Hradci. Při prohlídce ve stanici technické kontroly pracovníci zjistili celkem...

Zhluboka se nadechněte, kvůli Grónsku se nehněvejte, vybízí Trumpův ministr Evropu

Sledujeme online
Americký ministr financí Scott Bessent ve švýcarském Davosu na výročním...

Americký ministr financí Scott Bessent ve středu vyzval evropské představitele, aby se kvůli Grónsku vyvarovali impulzivnímu hněvu a počkali na argumenty prezidenta Spojených států Donalda Trumpa.

21. ledna 2026  11:17

Z bioplynové stanice unikly tisíce kubíků tekutého hnojiva, hasiči postavili hráze

Hasiči zasahují u uniklého digestátu z bioplynové stanice v Dobrušce. (21....

Z bioplynové stanice v Dobrušce na Rychnovsku ve středu ráno uniklo asi 5000 metrů krychlových tekutého hnojiva. Hasiči postavili provizorní hráze z hlíny a povodňových pytlů, aby se takzvaný...

21. ledna 2026  10:58,  aktualizováno  11:16

Ceny bytů v Praze vyskočily o 11 procent. Poptávka výrazně převyšuje nabídku

Třípodlažní bytový dům KODUS nabízí 21 bytů. Jsou uzpůsobeny pro seniory, ale...

Přestože se loni v Praze prodal rekordní počet nových bytů, cena nového bydlení meziročně vyskočila o více než 11 procent. Cena nových bytů v metropoli vyskočila na 174 tisíc korun za čtvereční metr...

21. ledna 2026  11:03

Senát vybírá kandidáty na ombudsmana. Bude jednat i o Ukrajině a ruské hrozbě

Jednání Senátu o zákonu o zbraních 6. března 2024

Volbou kandidátů na funkci ombudsmana zahájil jednání Senát. Vybírá kandidáty ze šesti nominovaných. Jsou jimi zástupce současného ombudsmana Vít Alexandr Schorm, bývalá vládní zmocněnkyně pro lidská...

21. ledna 2026  6:06,  aktualizováno 

Požár vzal bydlení šedesátce lidí, ti spí v tělocvičně. Kraj řeší náhradní ubytování

Hasiči zasahují u hořícího domu v obci Boreč na Mladoboleslavsku. (15. ledna...

Mladá Boleslav ve spolupráci se Středočeským krajem dnes začne se stěhováním rodin zasažených ničivým požárem v obci Boreč. Dočasně jsou ubytování v tělocvičně ve vedlejším Skalsku, kde však nemají...

21. ledna 2026,  aktualizováno  10:56

Požár zachvátil dům a stodolu u Lišova, shořel i raritní veterán

V Dolních Slověnicích hořel dům a přilehlá stodola. (21. ledna 2026)

Škodu v řádu milionů korun způsobil noční požár statku v obci Dolní Slověnice u Lišova na Budějovicku. Shořela stodola a obytná část, která byla připravená na rekonstrukci. Při zásahu se lehce zranil...

21. ledna 2026  10:55

Opozice spojuje síly na podporu Grónska. Slabý premiér a jeho vláda mlčí, řekl Hřib

Grónskou vlajku si vyvěšují lidé i na balkonech. (14. ledna 2026)

Opoziční strany spojily síly na podporu Grónska a evropských spojenců v NATO. Největší ostrov světa je autonomní součástí Dánska, pro USA ho chce získat prezident Donald Trump, a to i hrozbou...

21. ledna 2026  10:50

VIDEO: Rusům selhala protivzdušná obrana, raketou si trefili vlastní panelák

Rusové si hodili raketu na vlastní území, ukazují videa

Ruská protivzdušná obrana selhala a v Adygejsku zasáhla obytný dům. Vypálená střela explodovala u bytového komplexu, způsobila rozsáhlý požár a zranila několik lidí. Nezávislé analýzy ukazují, že...

21. ledna 2026  10:45

Ruzyně je zpět na předcovidových číslech. Letiště odbavilo bezmála 18 milionů lidí

Ilustrační foto: cestující s kufry v hale Letiště Václava Havla (2. července...

Pražské Letiště Václava Havla v loňském roce odbavilo 17 750 528 cestujících. Meziročně se počet odbavených pasažérů zvýšil o 8,5 procenta. Ruzyňské letiště se tak vrátilo k číslům v roce 2019. V...

21. ledna 2026  10:44

Rána pro Wilderse. Stranu opustila čtvrtina poslanců, vadilo jim jeho chování

Geert Wilders (20. ledna 2026)

Sedm členů Strany pro svobodu (PVV) Geerta Wilderse se od strany odpojilo a zakládá v parlamentu vlastní hnutí. PVV v říjnových volbách skončila druhá za liberální stranou D66 a obdržela 26 mandátů z...

21. ledna 2026  10:29

Akcie ČEZ se propadly. Důvodem mohou být komentáře o zestátnění, říkají analytici

Centrála společnosti ČEZ

Za poklesem akcií polostátní společnosti ČEZ, jejichž cena se v úterý propadla nejhlouběji za několik let, mohou být komentáře členů české vlády, kteří potvrdili ochotu firmu zestátnit, míní...

21. ledna 2026  10:27

