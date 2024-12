Pašeráci přivezli z Peru do Česka kokain za miliony. Maskovali ho v alkoholu

„Kriminalisté Národní protidrogové centrály zadrželi šest lidí. Zahájili proti nim trestní stíhání za to, že jako organizovaná skupina působící ve více státech dováželi kokain ve velkém rozsahu,“ uvedla mluvčí. Všechny obviněné soud poslal do vazby, hrozí jim deset až osmnáct let vězení.

Skupina, v níž měl jeden z obviněných roli organizátora, fungovala podle policie nejméně od začátku roku 2020. Další členové podle instrukcí organizátora a za finanční odměnu opakovaně podnikali cesty z různých evropských měst do Peru a zpět do Česka. Organizátora skupiny policie obvinila také z nedovoleného ozbrojování.

Ze 14 cest do Peru obvinění do Česka dovezli kokain, který pak podle kriminalistů prodávali za 1250 až 2500 korun za gram. Cena kokainu v Peru se pohybuje od 3000 amerických dolarů (zhruba 72 400 Kč) za kilogram, uvedla mluvčí. „Distribuční hodnota dovezených drog by tak mohla být několik desítek milionů,“ dodala.

Policisté při akci Hoodie zajistili šest skleněných lahví s roztokem kokainu obsahujícím zhruba dva kilogramy drogy a také látky a předměty k odpařování a distribuci drog. Zajistili také hotovost 440 000 korun, dvě auta, dvě střelné zbraně a značné množství munice.