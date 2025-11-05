Kamery na pražském letišti zase umí mezi lidmi, kteří do země přiletí či se na letišti pohybují, vyhledat nebezpečné lidi, pachatele nebo pohřešované. V několika případech takto policie dopadla mezinárodně hledané pachatele těžkých zločinů.
Od srpna ale toto špičkové zařízení nefunguje: kvůli evropským směrnicím a nejasnému českému právu nemůže policie schopnosti kamer využívat naplno, nemůže porovnávat obličeje a musela vymazat i databázi takzvaných zájmových osob, tedy lidí, po kterých pátrá. Kamery jsou tak slepé a policie na nich může sledovat jen dění.
Kritiku Úřadu na ochranu osobních údajů Policie od počátku odmítá a tvrdí, že vychází z dalších platných zákonů, které jí dávají pravomoci při pátrání po osobách.