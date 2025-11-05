Kamery na lumpy vypnuli, kvůli EU policie smazala databázi hledaných lidí na letišti

Pokročilé systémy na rozpoznávání tváří lidí se šíří po celém světě. A všude budí ostražitost kvůli riziku zneužití.

Václav Janouš
Česká policie má unikátní systém, který umí v reálném čase skenovat podobu lidí a porovnávat ji v systému s hledanými osobami či nebezpečnými pachateli. A k tomu i program, který umí automaticky podle fotky najít, o koho by se mohlo jednat. Jenže ho teď nesmí používat.

Kamery na pražském letišti zase umí mezi lidmi, kteří do země přiletí či se na letišti pohybují, vyhledat nebezpečné lidi, pachatele nebo pohřešované. V několika případech takto policie dopadla mezinárodně hledané pachatele těžkých zločinů.

Od srpna ale toto špičkové zařízení nefunguje: kvůli evropským směrnicím a nejasnému českému právu nemůže policie schopnosti kamer využívat naplno, nemůže porovnávat obličeje a musela vymazat i databázi takzvaných zájmových osob, tedy lidí, po kterých pátrá. Kamery jsou tak slepé a policie na nich může sledovat jen dění.

Kritiku Úřadu na ochranu osobních údajů Policie od počátku odmítá a tvrdí, že vychází z dalších platných zákonů, které jí dávají pravomoci při pátrání po osobách.

