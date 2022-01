Případy se neuzavírají, pátráme i roky, říká policie. Pomoci mohou i vězni

Policie kalendář rozdala především do věznic. Doufá, že z kriminálního prostředí přijdou informace, které pomohou dlouho nevyřešené případy znovu otevřít.

„Osoby ve výkonu trestu si mezi sebou dost často sdělují různé informace, například si vyměňují zkušenosti nebo sdílejí to, co se kde doslechli. Koluje mezi nimi hodně informací. Doufáme, že nějaká zmínka by nám mohla pomoci,“ řekl pro iDNES.cz policejní mluvčí Ondřej Moravčík.

Nepočítají však s tím, že by jim vězeň řekl, kde se daný pohřešovaný nebo pohřešovaná nachází. Cílem ani není, aby se jim ozval samotný pachatel. Policisté by se ale mohli zprostředkovaně dozvědět informace, které by byly třeba jenom malým střípkem do skládanky. „Někdo by se mohl zmínit, že například sdílel celu s člověkem, který mu sdělil něco, co by nám pomohlo,“ vysvětlil Moravčík.

K vydání kalendáře inspirovalo českou policii Nizozemsko, kde podobný počin pomohl otevřít šest případů. „Jednoznačně to je taktika, která funguje,“ dodal mluvčí.

„Přestože stopy po delší době vychladnou, kdykoliv může nastat zásadní zvrat. Proto hledáme nové skutečnosti. Vedle moderních forenzních a analytických metod je spolupráce klíčovou součásti procesu s jasným cílem: poznat pravdu a zjistit pachatele,“ píší kriminalisté v kalendáři.

Případy se neuzavírají

Mohlo by se zdát, že se na roky nevyřešené případy zapomíná. To však policie rozporuje. „Žádné závažné případy se definitivně neuzavírají. Sice se formálně odloží, protože stopy někdy dál nevedou, ale kriminalisté spis pořád mají a pracují na něm,“ vysvětlil Moravčík. Každý případ má na starosti kriminalista, který opakovaně dělá prověrky a kontroly. Pátrá se po všech, i po desítky let ztracených lidech.

Lidí, které policisté nenajdou, je naprosté minimum. Někteří lidé jsou navíc pohřešovaní dobrovolně. Může jít o případy, kdy má například žena manžela tyrana, uteče od něj a on ji nahlásí na policii.

„Přestože třeba člověk někde v klidu přebývá, než policie situaci prověří, ve statistice může být zanesený jako pohřešovaný. Takových případů je spousta,“ dodal policejní mluvčí.

Mezi prvními případy, které policie zveřejnila je kauza zmizelé Valerie Kvasničkové. Ta v roce 2017 beze stopy zmizela a dodnes se neví, co se s ní stalo. Sociální pracovnice si ničeho nevšimla, dítě přitom podle policie při jedné z kontrol ani neviděla. Pátrání bylo vyhlášeno 19. srpna 2018.

Soňa Kvasničková dostala v roce 2016 čtyři vnoučata do péče poté, kdy zemřel její pětadvacetiletý syn – otec dětí – a jejich matka se o ně nemohla postarat. Podle vyšetřovatelů je ale trýznila surovými tresty, nejvíc drobnou Valerii. Podle Městského soudu v Praze, který Kvasničkovou poslal na osm let do vězení, ji mlátila téměř denně.

Neměla vnoučata dostat do péče

Pěstmi, vařečkou, tyčí od vysavače, páskem, kopala do ní, tahala ji za vlasy, smýkala s ní, házela o zeď, tloukla hlavou o zem. Když dívka plakala, strkala jí do úst hadr. Svazovala jí ruce a nohy punčochou, poutala k topení nebo k záchodové míse, kde ji nechávala dlouhé hodiny po tmě o hladu a žízni. Modřiny na těle maskovala pudrem nebo obvazy. Z toho všeho obžaloba Kvasničkovou vinila.

Soud tehdy nechal přehrát záznam výpovědi Valeriina bratra, který vyprávěl, jak i jeho babička bila a všechny nutila hodiny klečet. Když už děti bolela kolena, vymýšlely si, že potřebují na záchod, aby si aspoň na chvilku odpočinuly. Babička je někdy pustila, jindy ne. Valerie pak chodila venku pomočená.

Valerie zmizela před Vánocemi v roce 2017. Její sourozenci popsali, že před tím několik dní jen ležela na posteli a vypadala, že spí. Když pak zmizela, dostali údajně od babičky instrukce, co mají říkat, kdyby se na Valerii někdo ptal.

Při vyšetřování se podle serveru iRozhlas.cz navíc ukázalo, že Soňa Kvasničková vůbec neměla vnoučata dostat do péče. V minulosti totiž byla odsouzena za to, že týrala vlastní tři děti. Surově je bila, nedávala jim najíst, ignorovala povinná očkování, lékařská vyšetření i jejich školní docházku.

Soud ji za to poslal na pět let do vězení. Kromě toho byla ve vězení i kvůli krádežím, podvodu, výtržnictví. Naposledy ji soud potrestal v roce 2002 za ohrožení výchovy syna, kterého neposílala do školy.

Kateřina Rendlová @RendlovaKac Nastal čas nových předsevzetí, cílů a přání. Naším přáním je objasnit dosud neuzavřené případy, tzv. pomníčky, na kterých naši kriminalisté pracují i několik let. Vybrali jsme 24 případů, se kterými nám můžete pomoci. Prvním z nich je Valerie. V době zmizení jí bylo 6 let. https://t.co/CtXGeFwFth oblíbit odpovědět

Druhý případ, který policie zveřejnila, je pohřešovaná Marie Pajerová. Policie po ní pátrá od roku 2007. Naposledy ji viděli, když 11. ledna slavila narozeniny ve Světlé nad Sázavou. Z restaurace odešla kolem půlnoci, neví se ale kam.

Marie je podle policie 160 až 165 centimetrů vysoká, má hnědé oči a na břiše a pravém předloktí má jizvy. Na jejím levém a pravém rameni jsou mateřská znaménka. V roce 2007 měla obarvené vlasy.

Pro kriminalisty z Vysočiny je to stále jeden z nejzáhadnějších případů, který se jim nepodařilo vyřešit. Půl roku po jejím zmizení vytáhli náhodní svědci z rybníka mezi Lipničkou a Dolním Městem u Světlé nad Sázavou balík.

V něm, jak se později ukázalo, se nacházelo oblečení Pajerové, které v den zmizení měla na sobě, a to včetně dokladů, peněz nebo telefonu. Policisté následně prohledali okolí včetně rybníku, nic to ale nepřineslo. Marii se nepodařilo vypátrat.

Pohřešovaná žena měla být důvěřivá, bohužel ale měla smůlu na muže. „Říkal jsem jí, ať si najde pořádného chlapa. Přitahovaly ji pochybné existence,“ řekl před lety jeden ze známých pro Deník.cz. Policie dodnes nemá žádné nové poznatky k tomu, kde se žena nachází.