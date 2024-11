Policie odhalila miliardové daňové podvody italské mafie. Zatýkala i v Česku

„Nejsou dva kriminální světy – jeden plný zlých nebezpečných zločinců pašujících drogy a obchodující s lidmi a druhý svět bílých límečků, kteří pouze korumpují a perou peníze. Je to už nějaký čas, co jsme začali bít na poplach kvůli velkému zapojení nebezpečných skupin organizovaného zločinu do podvodů s rozpočtem EU. Kromě kolosálních škod, které způsobují, jsme upozorňovali na hrozbu pro naši vnitřní bezpečnost, kterou jejich činnost v této oblasti představuje. Nyní jsme osvětlili první takový velký případ,“ uvedla evropská nejvyšší žalobkyně Laura Kövesi.

Případ se týká daňových podvodů při obchodování s produkty výpočetní techniky a s dalšími elektronickými zařízeními. Pozornost vyšetřovatelů se zaměřila na zhruba 400 společností a více než 200 podezřelých, a to zejména v Itálii, ale také v dalších evropských státech a ve Spojených arabských emirátech. Podvody se soustředí do okolí neapolské mafie Camorra a sicilské mafie Cosa Nostra.

Vedle Itálie zatýkali policisté podezřelé také v Česku, Nizozemsku, Španělsku a v Bulharsku. Jen v Itálii vyšetřovatelé podnikli přes 160 domovních prohlídek, další uskutečnili v Česku, na Slovensku, Kypru, ve Švýcarsku či emirátech.

EPPO uvedl, že v Itálii úřady zmrazily 129 bankovních účtů, zabavily 192 nemovitostí a 44 luxusních aut a lodí.

Úřad evropského veřejného žalobce dále uvedl, že rozsah zločineckého uskupení je bezprecedentní. Podvody se v letech 2020 až 2023 týkaly faktur na zboží v hodnotě přes 1,3 miliardy eur (32,9 miliardy Kč).