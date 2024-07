Dosud neznámá část kauzy IKEM. Oslava výročí mohla být úplatek, tvrdí policie

Mezi nimi i tu, která se týkala výročí padesáti let od založení institutu. A právě z ní mohl – podle podezření vyšetřovatelů – dostat tehdejší ředitel špitálu Michal Stiborek „všimné“. Svědčí o tom dokumenty, se kterými měla MF DNES možnost se seznámit. Stiborek to odmítá. „Nemohu se vyjadřovat ke konkrétním zakázkám, ale mojí snahou bylo vždy co nejhospodárnější nakládání s prostředky IKEM,“ řekl k tomu Stiborek MF DNES.

Celkem jsme zajistili dary v hodnotě přes deset milionů korun a od žádné nemocnice jsme za to nedostali ani korunu. Jedním z příjemců byl i IKEM. Tato pomoc probíhala v dobré víře. Dany Rotkovský agentura McCann