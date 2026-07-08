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Policisté hledají další oběti lékaře z Jesenice, čelí obžalobě ze sexuálních činů

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  12:46
Policisté hledají případné další oběti dvaašedesátiletého lékaře z Jesenice u Prahy, který čelí obžalobě ze znásilnění, pohlavního zneužití a sexuálního nátlaku vůči dvěma svým dětským pacientům. Po zveřejnění případu se přihlásili lidé, kteří se cítí být také poškození.

Soudy

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Kriminalisté chtějí navázat kontakt i s dalšími možnými oběťmi a všechny případy důkladně prověřit. Může jít o desítky poškozených a není vyloučeno, že jsou již dospělí, uvedla ve středu na webu středočeské policie mluvčí Vlasta Suchánková.

Podle státního zástupce lékař Boris Živný znásilnil ve své neurologické ordinaci v Jesenici u Prahy čtrnáctiletého chlapce a opakovaně tam zneužíval také dalšího hocha od jeho 12 let. Případem se zabývá středočeský krajský soud, lékaři hrozí až dvanáctileté vězení. Živný vinu odmítá. Tvrdí, že postupoval profesionálním způsobem a v souladu s lékařskou etikou.

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„V souvislosti s projednáním této trestní věci před soudem a jejím zveřejněním v médiích se kriminalistům začaly aktivně ozývat další osoby, které se cítí být jednáním tohoto muže poškozeny. Cílem kriminalistů je navázat kontakt se všemi možnými poškozenými a i tyto další případy důkladně prověřit a trestněprávně ukotvit. Může se jednat o desítky poškozených a není vyloučeno, že tyto osoby jsou již dospělé,“ uvedla Suchánková.

Kriminalisté vyzývají všechny, kteří se cítí být poškozeni a zatím se na policii neobrátili, aby se ozvali na telefonní číslo 607 059 902. „Policisté garantují všem poškozeným maximálně citlivý přístup, zaručují absolutní diskrétnost, ohleduplnost a profesionální přístup. I pro další život takto poškozených je bezesporu důležité nepotlačovat prožitá traumata,“ dodala mluvčí.

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