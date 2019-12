Spletl si místo, mladík utonul. Inspekce policistu za chybu už nepotrestá

Obnovení vyšetřování nařídilo státní zastupitelství, které pozůstalí upozornili na to, že nedaleko osudného rybníka sídlí dobrovolní hasiči. Inspektoři ale námitku neuznali, píše server iROZHLAS.

Generální inspekce bezpečnostních sborů tak na začátku listopadu opět odložila případ policisty Petra Nezbedy, který tehdy při službě na tísňové lince 158 neposlal tonoucímu muži pomoc do Hradištka jižně od Prahy, nýbrž do obce se stejným názvem vzdálené desítky kilometrů daleko. „Policista poslal záchranu do Hradištka na Nymbursku kvůli nepřesně nahlášené adrese, kterou už dále neověřoval, jak je slyšet i ze záznamu,“ upřesňuje server.



Vyšetřovatel ale v listopadu potvrdil své dřívější stanovisko. „Policejní orgán GIBS po zvážení všech okolností případu dospěl k závěru, že nelze dovodit podezření ze spáchání trestního činu nebo přečinu,“ napsal podle iROZHLASU ve zprávě vyšetřovatel Martin Bradáč. Inspekce případ odložila poprvé už v říjnu loňského roku.

Proti tomuto odložení vyšetřování se však vyslovili pozůstalí. Krajské státní zastupitelství v Praze jim částečně dalo za pravdu a nařídilo obnovení vyšetřování. Prověřit se mělo to, jestli policista neměl na místo události poslat místo profesionální jednotky spíše jednotku tamních dobrovolných hasičů, kteří by se tam pravděpodobně dostali dříve. Dobrovolní hasiči údajně měli k dispozici i veškerou potřebnou techniku, píše server.

Podle usnesení inspekce je však případné vyslání jednotky dobrovolných hasičů „zcela mimo kompetenci operačního důstojníka Policie České republiky a vyrozumění či nevyrozumění konkrétní jednotky mu v žádném případě nelze klást za vinu“. Podle Bradáče je totiž rozhodnutí o jednotce, která k zásahu vyjíždí, zcela na složce, která byla k danému zásahu přizvána. V tomto případě se jednalo o hasiče a jejich operační středisko.



Událost byla navíc nahlášená jako „osoba uvězněná pod ledem,“, což podle inspekce vyžaduje „specifické znalosti, vybavení a výcvik“, zmiňuje server.

Strhli mu desetinu platu

Policista byl už dříve za svou chybu potrestán kázeňsky, a to stržením desetiny platu po dobu jednoho měsíce. Inspekce Nezbedu vyšetřovala kvůli možnému usmrcení z nedbalosti a maření úředního výkonu z nedbalosti.

Devětadvacetiletý Michal V. utonul v noci ze 6. na 7. ledna 2017. Při cestě z místní restaurace se s kamarádem rozhodli přejít přes zamrzlý rybník. Led však nebyl dost silný a pod oběma se probořil. Kamaráda z vody vytáhli místní, Michal V. ale spadl do vody dál od břehu. Hasiči k tonoucímu dorazili až 32 minut po ohlášení, zachránit se jim ho už nepodařilo.

Na záchranu tonoucího, který klesne pod hladinu, je podle odborníků obvykle pět až deset minut, konstatuje iROZHLAS. Pozůstalí si ale nechali vypracovat vlastní znalecký posudek, podle kterého se dá v ojedinělých případech počítat až s patnácti minutami. Také proto se domnívají, že Michal V. mohl ještě žít.