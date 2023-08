Studovala kuny, je policejní broukařkou. Odhalíme vrahy i zanedbanou péči, říká

Hana Šuláková pracuje jako forenzní entomoložka a bioložka v Kriminalistickém ústavu v Praze. Znalosti předává svým dvěma kolegyním, policejním entomologům v zahraničí i odborné veřejnosti. Od práce se dokáže oprostit a relaxovat, například u knihy nebo při horolezectví a túrách, které miluje.

Forenzní entomologie pomůže nejen určit, jak dlouho je dotyčná osoba mrtvá nebo zda s ní někdo manipuloval, ale v některých případech rozhoduje, zda šlo o násilný čin. „Dělala jsem na případu, kde už kvůli stadiu rozkladu nešlo určit, jestli byl ten člověk zabit. Ale podle druhů hmyzu, které se našly, měl bodná zranění v oblasti břicha,“ vzpomíná Šuláková.

Ví se o vás, že jste veselá kopa. Tak si říkám, jestli vás nenaštvu, když přiznám slabost pro seriál Sběratelé kostí?

Já mám detektivní seriály ráda, ale nemám ráda filmové zkratky. Chápu, že při natáčení nemůže být vše perfektní. Zajištění místa činu, ohledání, vše trvá hodiny, ale na obrazovkách to je v mžiku. Do seriálu to patří, ale ne do mé práce nebo například do natáčení instruktážních videí.