Obžalování se týká obchodování s různými drogami a s efedrinem, ze kterého se vyrábí pervitin. Dále z výroby 165 kilogramů syntetických drog. Informovala o tom policie na svém webu.
Organizovaná skupina měla působit v České republice, v Polsku a v Nizozemsku. Podle detektivů obžalovaní do Česka dováželi prekurzory, chemikálie, vybavení na výrobu omamných a psychotropních látek a kokain.
Do Polska a Nizozemska pak měli vyvézt desítky kilogramů vyrobených drog. Přesněji syntetických katinonů (mefedron, klefedron, klofedron).
Skupinu podle kriminalistů vybudovali dva cizinci. Z důkazů vyplývá, že trestnou činnost financovali a zajišťovali prostory k výrobě drog i ubytování členů skupiny.
Zároveň získávali odběratele a podíleli se na vývozu a dovozu omamných a psychotropních látek.
Někteří z členů skupiny se znali přes trestnou činnost, za kterou už byli v minulosti odsouzeni. Po dalších pátrala policie v zahraničí.
Vystudoval chemii a dal se na výrobu drog
Podle detektivů prováděl výrobu drog na pokyn dvou hlavních organizátorů cizinec, který na vysoké škole v České republice vystudoval chemii.
Zjistili také, že pracoval na vylepšení postupů a byl schopen vyrobit za dva dny padesát kilo syntetických drog. Dohlížel i na bezpečnost.
Vzorky měl uživatelsky testovat další člen skupiny.
Obžalovaní si nejdříve pronajali prostor v Praze v budově, kde byla také ubytovna pro cizince. Tam podle zjištění kriminalistů vyrobili 42 kilogramů klefedronu. Přes 10 kilogramů z této várky zachytila polská policie v autě jednoho z kurýrů.
Vzhledem k obavě z odhalení místa výroby se skupina přesunula jinam. V usedlosti ve Středočeském kraji pak měla během dvou měsíců vyrobit bezmála 123 kg mefedronu – 42 kilogramů drog z této produkce zachytila německá policie v autě kurýra při cestě do Nizozemska.
Cizinec, který auto s ukrytými drogami řídil, je trestně stíhaný v Německu. Odpad z výroby drog obžalovaní podle zjištění policie vylili do země, barely s dalším odpadem vhodili do řeky.
Podle detektivů obžalovaní dováželi prekurzory z Polska i z Nizozemska, kde je společně s kokainem na dovoz do Česka obstarával další z obžalovaných. Ten měl být zároveň odběratelem drog vyrobených v České republice.
Policie zadokumentovala dovoz 80 kilogramů drog z České republiky určených právě tomuto odběrateli. Dalších 42 kilogramů drog, které k němu směřovaly, zajistila na základě mezinárodní spolupráce německá policie.
Muže později zadržela nizozemská policie a vydala ho k trestnímu stíhání v České republice.
Další obžalovaní měli od skupiny odebírat efedrin nebo vyrobené drogy. Obviněni jsou také z obchodování s kokainem a pervitinem.
Z množství zakázaných látek, se kterými organizovaná skupina neoprávněně nakládala, vyplývá, že látky nebyly určeny přímo pro koncové uživatele. Jednalo se převážně o velkoobchodní transakce určené dalším obchodníkům s drogami v rámci rozsáhlejší mezinárodní kriminální skupiny.
Při akci s krycím názvem Tepsas policie zajistila několik set gramů metamfetaminu a kokainu, amfetamin, marihuanu, MDMA, bezmála devět kilogramů látky na ředění drog, samopal, tlumič, střelivo a čtyři pistole.
Jednou z nich byl například Walther PPK, tedy zbraň, kterou proslavil Sean Connery v roli Jamese Bonda.
Policie zajistila také téměř půl milionu korun a luxusní hodinky v hodnotě několika set tisíc korun, padělané polské doklady a služební průkazy příslušníků PČR a další policejní vybavení.
V České republice je obžalováno jedenáct cizinců a čtyři Češi. Třináct obžalovaných je ve vazbě, dva jsou stíháni na svobodě. Většině z nich hrozí až 18 let vězení. Další tři cizinci jsou trestně stíháni v Polsku, jeden v Německu.