Změna je z mého pohledu dobrá, pan Lerch je odborník, který ve svých letech u dopravní policie prokázal své manažerské schopnosti, má respekt a úctu. Myslím si, že pražská policie bude pod jeho vedením vzkvétat,“ řekl na čtvrteční tiskové konferenci policejní prezident Jan Švejdar.

„Považuji to za velkou výzvu, je tu možnost získat nové zkušenosti a beru to jako další krok ve své kariéře,“ prohlásil Tomáš Lerch o svém nástupu do vedení pražské policie.